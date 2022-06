Roma Hortus Vini 2022: al via la terza edizione del festival dedicato ai vitigni autoctoni del Vigneto Italia

Per il terzo anno, le porte del Museo Orto Botanico di Roma tornano a riaprirsi eccezionalmente nelle ore serali per dare vita a una manifestazione unica nel suo genere targata Sens Eventi e I Migliori Vini Italiani.Dal 17 al 19 giugno, dal tramonto fino a notte inoltrata, il giardino trasteverino ospiterà infatti la terza edizione di Roma Hortus Vini, il festival dei vitigni autoctoni ideato per far scoprire, o riscoprire, a tutti i wine lovers, professionisti o semplici appassionati, i Migliori Vini Italiani prodotti in purezza in tutta Italia.A fare da cornice a queste tre serate magiche che si articoleranno in un ricco programma tra degustazioni guidate, incontri con i produttori, pièces teatrali, musica e laboratori per i bambini, sarà il Vigneto Italia. Si tratta di una vera e propria biblioteca del patrimonio vitivinicolo del nostro paese, impiantata nel 2018 da Luca Maroni, che racchiude ben 155 cultivar di vitigni autoctoni provenienti da tutte le regioni coltivate con tecniche di agronomia biodinamica, a basso impatto ecologico, dagli operatori scientifici dell’Orto Botanico in partnership con Vivai Coperativi Rauscedo.Roma Hortus Vini 2022 sarà, dunque, un’occasione speciale da vivere sotto il cielo stellato della Capitale per toccare con mano la straordinaria biodiversità vinicola d’Italia e per conoscere le caratteristiche, le curiosità e le qualità sensoriali delle varietà presenti in degustazione.Ai banchi d’assaggio, allestiti lungo i viali del rigoglioso giardino, saranno infatti presenti ben 100 aziende, con oltre 300 etichette in degustazione, provenienti da diverse regioni. Tutto intorno, prenderanno vita suggestive performance artistiche volte a sottolineare, tra musica e teatro, l’indissolubile legame che unisce la tradizione enogastronomica alla cultura e alla bellezza del nostro paese.L’incantevole Fontana dei Tritoni diventerà il palcoscenico ideale per Musica nel Parco: le performance musicali dei diversi gruppi che intratterranno il pubblico con un ampio repertorio che spazierà dal Barocco classico alla musica contemporanea, passando attraverso lo swing. Sempre la musica sarà la protagonista di Wine Listening, entusiasmanti esperienze finalizzate a far sprigionare le sensazioni abbinando a un buon calice di vino la giusta melodia fruibile attraverso delle cuffie per ridurre a zero l’impatto acustico.Come lo scorso anno, sui gradini della Fontana degli Undici Zampilli, torneranno le pillole teatrali di Michele La Ginestra. Brevi pièces divertenti, rilassanti e gioiose a tema enologico – create da Michele La Ginestra proprio per l’evento - da gustare con un buon calice in mano. Anche i più piccoli potranno divertirsi però, grazie a un divertente e appassionante laboratorio di scienza e magia a cura dei ricercatori ed educatori di G.Eco che animerà il pomeriggio dei più piccoli il sabato e la domenica.Il momento più atteso di ogni giornata di Roma Hortus Vini 2022 sarà, anche quest’anno, la “dégustazion sur l’herbe”: la degustazione sul prato accanto al Vigneto Italia, illuminato per l’occasione, guidata da Luca Maroni, analista sensoriale di fama internazionale, esperto di vino e autore della guida I Migliori Vini Italiani. Sarà lui a prendere per mano i partecipanti e condurli attraverso i profumi, le botaniche e gli aromi delle etichette monovitigno selezionate, con spiegazioni coinvolgenti, semplici e appassionate tra aneddoti, storie e analisi olfattive e gustative. Piante secolari, arbusti rigogliosi, fiori e siepi profumate impreziosiranno la scenografia dello spettacolo Roma Hortus Vini e proprio in omaggio agli splendidi esemplari custoditi nell’Orto Botanico, tutti i partecipanti sono invitati ad adottare un dress code floreale: l’originale set “siediti sulla luna”, creato ad hoc, farà da cornice alle fotografie degli “ospiti in fiore” che saranno pubblicate sui social della manifestazione.Presso la Fontana dei Tritoni, Musica nel Parco con un repertorio dal Barocco classico alla musica contemporanea passando attraverso il jazzSul pratone nei pressi del roseto sarà allestito il dj set che abbinerà al vino la musica giusta a zero impatto acustico attraverso delle cuffieVenerdì e sabato alle 20:30, domenica alle 20:00 (durata spettacolo: 30 minuti)Il noto attore intratterrà il pubblico con un assaggio di spettacolo, a tema enologico, divertente, rilassante e giocoso quanto un buon bicchiere di vinoVenerdì e sabato alle 22:00, domenica alle 21:00A ridosso del Vigneto Italia si svolgerà il momento più suggestivo e atteso: la degustazione sul prato tenuta da Luca Maroni.Sabato e domenica ore 18:30 e 19:30Sul pratone adiacente la Fontana dei Tritoni un divertente e appassionante laboratorio per i bambini (dai 4 anni in su) di scienza e magia a cura dei ricercatori ed educatori di G.Eco.