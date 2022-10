Roma, inceneritore, M5S - Lcr: “La Alfonsi contraddice Gualtieri, saranno tre e nessuno entro il Giubileo”

Nonostante le uscite su #Meloni, #Putin e #Casellati, la fiducia in #Berlusconi cresce: ecco il #sondaggio di… https://t.co/6MvxTyqhJs

Il calendario delle #consultazioni del Presidente #Mattarella per la formazione del nuovo #governo: https://t.co/AS1Lw3nJly

#Berlusconi telefona in diretta a #Mentana: ecco cosa gli ha chiesto di dire sull'audio rubato #Russia #Ucraina… https://t.co/CdLiFXRkZW

RT @PierluigiBiondi: #Ottobre: mese #prevenzione del tumore al seno. AFM e Salute Donna Onlus, che ringrazio per questo fiocco rosa appunt…

RT @vocedelpatriota: Palazzo rosa, Fratelli d’Italia: “L’eventuale sgombero non sarà facile, veloce e indolore. Non c’è ancora un piano per…

RT @edmondocirielli: ✅ Per difendere il SACROSANTO “DIRITTO ALLA #SALUTE”, che nei fatti dipende dal Sistema Sanitario Campano, LONTANISSIM…

RT @DSantanche: La coalizione andrà unita e coesa alle consultazioni, con la speranza di vedere presto Giorgia Meloni come primo presidente…

RT @AndreaDePriamo: Seconda seduta in #Senato per completare l’Ufficio di Presidenza ed avvicinarci alla nascita del nuovo Governo. Avanti…

RT @vocedelpatriota: Governo. I sondaggi vedono in crescita la stima degli italiani per Giorgia Meloni https://t.co/UBS7S4YCvH

4 ore fa

@FratellidItalia

RT @vocedelpatriota: Trasporti e Sicurezza. Veneri (FdI): “Il Pd respinge soluzioni a costo zero. Regione e AT hanno competenze per agire,…