Roma riparte dalla cultura: successo per il primo incontro di “Obiettivo Roma 2027” promosso da Giornalisti 2.0

E’ partito il Progetto ”Obiettivo Roma 2027”, promosso dall’associazione di categoria “Giornalisti 2.0”, con il suo Presidente Maurizio Pizzuto e il responsabile dei rapporti con le istituzioni, on. Gianni Sammarco: l’iniziativa prevede una serie di incontri su tematiche specifiche.

La finalità è quella di creare un piano d’azione che coinvolga cittadini, categorie, professionisti, istituzioni, realtà interessate: i vari appuntamenti saranno una occasione dove confrontarsi e presentare idee e proposte. Venerdì 4 aprile si è tenuto il primo incontro e la tematica trattata è stata la CULTURA. L’evento si è svolto a Roma, presso il Conference Center Ecomap Roma “Sala da Feltre”, Via degli Orti di Trastevere 6.

L’iniziativa è stata aperta da Arnaldo Colasanti, Presidente Fondazione Toti Scialoja, che nel suo intervento appassionato ha evidenziato l’importanza della cultura per la città di Roma, con l’obiettivo di far emergere le bellezze, contro l’effimero e la superficialità, sottolineando le potenzialità di ambiti come arte, storia, cinema, letteratura, musica.

Successivamente, ci sono stati gli interventi degli esperti di settore: Giorgio Gosetti (Delegato Generale delle Giornate degli Autori Mostra del Cinema di Venezia); Giorgio Battistelli (Compositore, Leone d’oro alla Carriera); Salvatore Scarico (Presidente ITA.C.A – Associazione italiana cinema e audiovisivo); Andrea Miccichè (Presidente Nuovo Imaie); Maurizio Merli (Vice Presidente ITA.C.A); Lino Damiani (Comitato di Sorveglianza Rasi). Sono stati trattati vari argomenti: dal ruolo dei cinema, delle produzioni cinematografiche (anche quelle indipendenti), alla importanza di valorizzare i quartieri e il ruolo che deve avere la cultura per rappresentare la città nella sua interezza.

Successivamente, ha preso la parola il Direttore regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema Audiovisivo e sport, Paolo Giuntarelli, che ha ribadito l’importanza della cultura a Roma sotto vari aspetti, anche a livello sociologico.

Poi, ci sono stati gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni: tra i primi a prendere la parola, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma “ringrazio l’associazione per questo momento di confronto e ascolto, coinvolgendo anche le categorie su un tema di rilevanza strategica per la Capitale come la cultura, tra l’altro a pochi giorni dal Natale di Roma, che si festeggia il 21 aprile”.

Sono intervenuti poi il deputato, Marco Perissa (segretario della VII Commissione Cultura presso la Camera dei Deputati), che ha rimarcato la necessità di un rilancio della cultura, valorizzando anche i quartieri meno centrali; i consiglieri capitolini Francesca Barbato ( vice presidente commissione Cultura) e Stefano Erbaggi ( membro della commissione Cultura), che hanno ribadito l’importanza del ruolo della cultura, che deve essere fruibile a tutti.

Infine, hanno concluso il Presidente della Commissione Cultura della regione Lazio, Luciano Crea e l’assessore regionale alla Cultura, Simona Renata Baldassarre, che hanno evidenziato l’impegno della regione su un settore strategico come questo. L’assessore Baldassare ha sottolineato il ruolo della cultura verso i giovani, anche per la lotta a fenomeni come violenza e bullismo.

Ognuno, nell’ambito della propria esperienza, ha cercato di fornire il suo contributo, come spunto di riflessione e dando seguito a ragionamenti e considerazioni più articolate, con dei collegamenti anche ad altre tematiche, di assoluta rilevanza per la nostra città, come urbanistica, sociale, scuola, turismo.

La sala era gremita: all’incontro erano presenti, tra gli altri, vari produttori cinematografici, e anche il senatore Francesco Giro, già Sottosegretario al Ministero per i Beni Culturali.

Ora, il prossimo appuntamento con “Obiettivo Roma 2027”, sarà lunedi 5 maggio alle ore 16 sul tema dell’urbanistica: l’evento si svolgerà sempre presso la Sala “Da Feltre” di Via degli orti di Trastevere 6.