Roma: Simone Belli rinnova il party di Natale al Maxxi, trionfo di bellezza

Con l’avvicinarsi del Natale si è rinnovato l’appuntamento più atteso delle feste, creato dal make-up artist Simone Belli, che da 12 anni rappresenta un vero e proprio rituale delle festività per chi ama prendersi cura di sé, brillare e vivere un’esclusiva experience all’insegna della bellezza. L’evento si è confermato un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera scintillante delle feste, tra make-up luminosi e look irresistibili.

Il Mediterraneo al MAXXI, ospitato negli spazi del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, si è trasformato in un giardino delle meraviglie, dove Simone ha presentato la sua collezione make-up firmata Ak Simone Belli, all’interno di un’atmosfera sognante.

Durante la serata, Simone ha spiegato il senso profondo dell’iniziativa, dichiarando: “È dedicato al bambino che c’è in ognuno di noi, a me, che fino a 14 anni chiedevo la bacchetta magica. Quindi è dedicato a chi è alla ricerca di sé stesso in un mondo fatto di cinismo, un pizzico di magia. Quindi è dedicato alle donne che vogliono sognare e agli uomini anche”.

Quest’anno, il Christmas Beauty Day è diventato una celebrazione dell’essenza, capace di attingere dalla gioia alla nostalgia fino alla speranza, ricordando che non si è mai troppo grandi per vivere la magia del Natale. La poesia come forma d’arte e le candele Edion hanno evocato immagini vivide ed emozioni potenti. Gli ospiti hanno vissuto un’esperienza sospesa tra illusione e meraviglia grazie a un flash show curato da Cristina Casentini e Karmine Verola, e hanno potuto sognare davanti al tradizionale albero di Natale realizzato esclusivamente con Trudi limited edition, vestiti da Babbo Natale, grazie alla creatività di Gustavo Hernandez. Tra le delizie selezionate da Simone Belli ha brillato anche l’esclusivo panettone firmato Casa Manfredi, che ha accompagnato l’esibizione live del Pastry Chef Giorgia Proia.

La magia della bellezza e del Natale ha guidato l’intero percorso sensoriale della serata: dai trattamenti viso firmati Comfort Zone alle suggestioni astrologiche del Mental Coach Corrado Belli, passando per l’experience dedicata al potere dei chakra e alla magia delle parrucche curate da Isabella Parrucche, fino alle vibrazioni energetiche esplorate da Maria Vittoria Pieralisi e Simona Noa Verdile.

La raffinatezza dei gioielli Satharry Ky e l’esperienza olfattiva curata da Filippo Sorcinelli hanno arricchito ulteriormente l’atmosfera incantata. Per esaltare i look, oltre ai make-up artist Ak Simone Belli, sono stati presenti gli hair specialists Davines, che hanno trasformato le acconciature in veri elementi scenici. “Light Up Your Inside” di Sara Giunti ha illuminato le bag delle ospiti, mentre Wood Training Lab ha accompagnato i partecipanti in una riflessione sul proprio corpo e sul cambiamento.

La Coach delle Mani ha reso unico il momento dedicato alle unghie, mentre MAC Cosmetics ha celebrato la bellezza in ogni sua forma.

Tra i partner protagonisti della giornata si sono distinti Tenuta Solidea, Filorga, Laboratoires Embryolisse, Phyto Paris, My Organics, Casa Rossa, Dr. Kleein Cosmetics e Farmaca International.

Simone ha condiviso anche la sua visione sui trend delle feste, spiegando: “Assolutamente illuminanti, con una nuova texture super cotto. Il cotto andava tanto negli anni ’80-’90, è super sottile. Siccome gli illuminanti spaventano perché segnano, c’è questa nuova tendenza, gold o lunare: quindi sei solare o lunare. E occhi in primo piano con il kajal. Quindi queste feste saranno donne profonde, luminose, ma un pochino più decise: meno romanticismo e più determinazione, più effetto strong”.

Alla domanda sul make-up del 2025 di cui va più orgoglioso, ha raccontato: “Io mi emoziono ogni volta, ogni volta c’è qualcosa di diverso. Ho fatto una cosa che mi è piaciuta molto su Cristiana Capotondi: un nude look dove però c’era una profondità, un’intensità nello sguardo che lei mi ha confermato. Quando si riesce a ottenere qualcosa togliendo, quella è la grande conquista. Quando si toglie: molti aggiungono troppo, io amo togliere a volte.”

Tra le tante star accorse anche Vittoria Puccini, Rocio Munoz Moralez, Matilde Gioli, Margherita Buy, Romana Maggiora Vergano, Elena D'Amario, Marta Filippi, Valentina Cervi, Lucrezia Guidone, Carolina Crescentini, Serena Rossi e Gaia Messerklinger.

Durante l’intera giornata, sponsor e partner hanno offerto consulenze personalizzate, tutorial e dimostrazioni dal vivo: dalla preparazione della pelle alla scelta dei colori, fino alle tecniche per un make-up impeccabile. Ogni dettaglio è stato pensato per far risplendere la bellezza di ciascuno e per rinnovare la magia del Natale all’insegna della luminosità e dello stile.