Roma: vandalismo e resistenza a Pubblico Ufficiale durante Lazio-Bayern Monaco, denunciati 4 tifosi tedeschi

Sono 4 i tifosi ospiti denunciati all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato per 2 episodi avvenuti all’interno dello stadio Olimpico ieri sera, nell’ambito dell’incontro di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco.Un 25enne è stato identificato quale sospetto autore della rottura di uno dei vetri che dividono i settori dello stadio; mentre gli agenti della Polizia di Stato lo stavano accompagnando nei loro uffici un altro tifoso del Bayern, un 38enne di origini austriache, ha cercato di farlo fuggire contrapponendosi ai poliziotti.Altri 2 tifosi, uno di 52 e l’altro di 53 anni, sempre del settore ospiti, al termine della partita, hanno cercato di forzare il cordone delle Forze dell’Ordine che stava gestendo l’uscita in sicurezza dallo stadio.Tutti e 4 i tifosi sono stati denunciati alla Magistratura; il 25enne per danneggiamento aggravato e gli altri 3 per resistenza a Pubblico Ufficiale.