Salerno: operazione alto impatto, sequestrato 1 kg di droga

Giovedì scorso, la Squadra Mobile della Questura di Salerno ha svolto un'attività ad "Alto Impatto" rivolta al contrasto della criminalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di questa Provincia, con particolare riferimento ai Comuni di Salerno, Cava de' Tirreni, Mercato San Severino, Sarno e Nocera Inferiore.

Nell'ambito delle operazioni, effettuate con il supporto di unità del Reparto Prevenzione Crimine "Campania", del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e dei Commissariati di P.S. di Cava de' Tirreni e Sarno, sono stati tratti in arresto, all'esito di perquisizione effettuata presso il loro domicilio sito in Cava de' Tirreni, V. C. e E. A. per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, in quanto trovati in possesso di diversi involucri di sostanza stupefacente di diverso tipo e materiale per il peso e il confezionamento (peso lordo complessivo gr. 32,9 di cocaina, gr. 0,579 di eroina e gr. 4, 82 di marijuana). Entrambi, su disposizione di questa A.G., sono stati associati in stato di arresto presso il medesimo domicilio, in attesa di rito per direttissima.

Sempre nell'ambito della medesima attività, all'esito di un mirato controllo di Polizia nel Comune di Nocera Inferiore (SA), è stato tratto in arresto per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 D.A. trovato in possesso, a bordo del suo veicolo, di un panetto di cocaina dal peso complessivo lordo di gr 1.077,00 e della somma contante di euro 730,00, ritenuta provento dell'attività delittuosa, che su disposizione dell'A.G., è stato condotto in stato di arresto presso la locale casa circondariale, in attesa dell’udienza di convalida.