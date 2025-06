San Marino. Roberto Alesse (ADM) insignito Cavaliere Grand’Ufficiale dell’Ordine di Sant’Agata

Un importante riconoscimento internazionale è stato conferito oggi a Roberto Alesse, Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Durante una cerimonia ufficiale svoltasi a Palazzo Begni, sede della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, Alesse è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere Grand’Ufficiale dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

La prestigiosa decorazione è stata consegnata dal Segretario di Stato Marco Gatti come riconoscimento per l’impegno nel rafforzamento della cooperazione tecnica e doganale tra Italia e San Marino, in particolare nel processo di ammodernamento tecnologico e digitalizzazione del sistema doganale sammarinese.

Oltre ad Alesse, ha ricevuto la medesima onorificenza anche Andrea Mazzella, Direttore dell’Ufficio Relazioni Internazionali dell’ADM, con una lunga carriera diplomatica alle spalle, già Ambasciatore d’Italia in Somalia e nella Repubblica del Congo.

Il riconoscimento rappresenta un tributo concreto al contributo strategico offerto dall’ADM per allineare le procedure doganali della Repubblica di San Marino agli standard dell’Unione Europea, facilitando così gli scambi commerciali internazionali.

A testimonianza di questa cooperazione, nel mese di agosto 2024 l’Agenzia e l’Ufficio Tributario di San Marino hanno firmato un Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 2007. L’accordo ha segnato un passo decisivo verso l’adeguamento del sistema di transito doganale sammarinese all’acquis communautaire, consentendo una gestione informatizzata delle merci che migliora la sicurezza, la trasparenza e l’efficienza degli scambi.

Nel suo intervento, il Direttore Alesse ha espresso soddisfazione per l’onorificenza ricevuta, sottolineando il valore del lavoro svolto dall’Agenzia anche in chiave di diplomazia economica e istituzionale.

“Il patrimonio di conoscenze e best practices dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è uno strumento straordinario al servizio della politica estera italiana. Ricevere questa onorificenza, di cui sono profondamente orgoglioso, è la conferma che stiamo lavorando al meglio per supportare i sistemi doganali dei Paesi con cui abbiamo siglato accordi di cooperazione strategici”.

Alesse ha poi ricordato come l’impegno dell’Agenzia non si limiti al caso di San Marino, ma si estenda a numerosi altri contesti internazionali:

“Tra i partner con cui stiamo collaborando ci sono anche i Paesi dei Balcani Occidentali e quelli coinvolti nel Piano Mattei, come Egitto, Tunisia ed Etiopia. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione competenze avanzate, digitalizzazione e formazione per contribuire allo sviluppo e alla sicurezza degli scambi internazionali”.

La giornata si è conclusa con un incontro riservato presso Palazzo Pubblico, sede istituzionale della Repubblica.