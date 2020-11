Sanità Calabria, Conte: nelle prossime ore sarà individuato commissario adatto

"Il Governo continuerà a seguire con massima attenzione l'emergenza sanitaria in Calabria e cercheremo di lavorare tutti insieme, dialogando anche con voi sindaci perché si superi la fase emergenziale. Avvertiamo forte la responsabilità di individuare un profilo adatto per il commissario alla sanità", il quale "arriverà nelle prossime ore".E' quanto avrebbe dichiarato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando una rappresentanza dei Sindaci della Calabria."Dobbiamo lavorare - avrebbe poi continuato - per dare alla gestione commissariale una prospettiva temporale ben delimitata".