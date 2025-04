Scacchiere: Xi Jinping, Cina e Spagna sono forze positive

Il 1° ministro spagnolo Pedro Sanchez è in visita ufficiale in Cina nel ventennale dell'anniversario del partenariato strategico globale tra i 2 Paesi. In un momento storico di forti tensioni commerciali tra il grande Paese asiatico e gli USA, Cina e Spagna sembrano avviarsi sulla strada di una collaborazione strategica. La visita di Sanchez in questo particolare momento sottolinea la marcata indipendenza della politica di Madrid dagli USA e di Sanchez dai "desiderata" di Trump. “Cina e Spagna sono forze positive che sostengono il multilateralismo, l'apertura e la cooperazione”. “La Cina è intenzionata a costruire una partnership strategica completa con la Spagna con maggiore determinazione strategica e slancio di sviluppo” - ha dichiarato il presidente Xi Jinping durante l'incontro con il premier spagnolo. Sottolineando la ricorrenza dell'anniversario, Xi ha affermato “che la Cina collaborerà con la Spagna per migliorare il benessere dei due popoli, imprimere slancio alle relazioni tra Cina e Unione Europea e contribuire maggiormente alla promozione della pace, della stabilità e dello sviluppo nel mondo”. Il presidente cinese ha auspicato che le parti consolidino ulteriormente i rapporti basati sulla fiducia e sul rispetto oltre che sostenersi reciprocamente su questioni inerenti i loro interessi vitali, in particolare nella salvaguardia della sovranità e dell'integrità territoriale. Xi ha detto che la domanda dei consumatori e la potenziale trasformazione industriale di oltre 1,4 miliardi di cinesi daranno un forte impulso all'economia globale. Ha aggiunto inoltre che la Cina è disposta a collaborare più strettamente con la Spagna nel settore del commercio, della scienza, della tecnologia ma soprattutto, verificare le possibili cooperazioni in settori quali le nuove energie, la produzione ad alta tecnologia, le città intelligenti e altri campi.