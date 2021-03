Sen. Fiammetta Modena (FI): "Campagna vaccini ha subito una grande impennata. Avanti verso la normalità"

"La campagna vaccinale ha avuto sicuramente una impennata: sul sito del governo c'è il report e si può vedere come nel periodo di marzo si è passati da 4 milioni a 9,2 milioni di vaccinati, che è il numero aggiornato a oggi".Lo afferma Fiammetta Modena di Forza italia, membro delle commissioni Bilancio e Giustizia di Palazzo Madama."Si cominciano a vedere gli effetti della politica messa in campo direttamente dal presidente del Consiglio nel momento in cui ha cambiato i vertici della Protezione civile e il Commissario e ha preso direttamente in mano la distribuzione dei vaccini. Ha anche strigliato le regioni, perché con la faccenda delle categorie si erano lasciati indietro gli anziani, e oggi stiamo raggiungendo il 3 milioni di persone vaccinate con entrambe le dosi e si sono superate le 9 milioni di dosi somministrate".Commentando i numeri della campagna vaccinale in corso, rilanciatasi dopo il nuovo ok ad Astrazeneca, aggiunge: "Questo è fondamentale perché come abbiamo visto in Inghilterra, l'esempio che ha preso il premier Draghi, una volta arrivati alla vaccinazione di oltre metà della popolazione le riaperture sono cominciate. Questo è quello a cui punta effettivamente il governo, che è nato per questo: ci sono ancora disfunzioni e problemi ma la strada sembra oggettivamente segnata, oggi per esempio in Veneto Zaia ha fatto la prima somministrazione senza prenotazione ed è questo l'obiettivo a cui si deve arrivare perché è una vaccinazione di massa".