Sen. Fiammetta Modena (FI) : ”Mattarella ha indicato la strada per risorgere e parlato alla politica"

"Il presidente della Repubblica ha indicato la strada secondo la scienza al Paese. Ha parlato agli italiani in questi termini. Ma ha parlato anche alla politica .Non ha espresso apprezzamenti per chi coltiva gli interessi di parte. Ha specificato che l'ultimo anno del suo settennato coincide con l'anno della ripresa del Paese.Con molto rispetto si può tradurre con un chiaro richiamo alla responsabilità da parte delle forze di politiche, così Fiammetta Modena di Forza Italia, membro della commissione giustizia di Palazzo Madama".