Sicilia, Catania: l'Etna da spettacolo con una fontana di lava

Emessa una nube che si è trasformata in una "pioggia" di cenere.

L'Etna è tornato a farsi sentire con una spettacolare fontana di lava, colata dal cratere Sud-Est e con l'emissione di una elevata nube eruttiva, mutatasi in una "pioggia" di cenere che è caduta in abbondanza anche sulla città di Catania.Il fenomeno è durato all'incirca un'ora ed è stato preceduto da un'attività eruttiva di tipo stromboliano e dalla fuoriuscita di lava dal versante meridionale della "bocca", che si estende fino alla Valle del Bove.Stando a quanto riferisce l'Ingv di Catania, il tremore vulcanico ha avuto un'ampiezza che ha raggiunto il suo culmine alle 14:20, per poi rientrare nella media.Il fenomeno non ha provocato disagi per l'Aeroporto Internazionale Vincenzo Bellini di Catania.