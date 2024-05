Slovacchia, Robert Fico: le sue condizioni sono stabili ma gravi

Restano gravi ma stabili le condizioni del premier slovacco, Robert Fico, raggiunto ieri da diversi colpi d'arma da fuoco mentre era a Handlova.

L'attentatore, Juraj Cintula, scrittore di 71 anni e fondatore di un club letterario, è accusato di tentato omicidio premeditato per vendetta e sta rischiando una pena che va da 25 anni di carcere all'ergastolo. E' quanto fa sapere la tv Marzika, secondo cui il 71enne avrebbe dichiarato alla Polizia di aver preparato l'attentato diversi giorni prima, spiegando, però, che aveva intenzione di ferire Fico, non di ucciderlo. L'uomo, inoltre, avrebbe detto di sentirsi orgoglioso del suo gesto.

Sembra che il movente sia il disaccordo dell'uomo con la politica seguita dal governo. Al momento, il 71enne è in carcere a Nitra. Secondo le ricostruzioni, il 71enne avrebbe fatto esplodere 5 colpi di pistola, di cui 3 hanno raggiunto Fico. Sul luogo dell'accaduto si sono recati i poliziotti della Naka (la National Crime Agency) e i tecnici forensi, che hanno passato molte ore a raccogliere prove e indizi. Cintula è stato portato alla sua auto, con cui era giunto fino ad Handlova, verso le 11 di sera. Stando all'emittente Marzika, gli inquirenti hanno perquisito l'auto dell'uomo, trovando il cellulare.

In contemporanea, i poliziotti hanno sorvegliato il condominio di Levice dove il 71enne viveva con la moglie, che è stata portata via per ragioni di sicurezza.

I capi dei partiti politici della Slovacchia si riuniranno per riportare la calma in Slovacchia. Lo ha fatto sapere la Presidente uscente della Slovacchia, Zuzana Caputova, rivale di Fico, che ieri aveva definito il suo tentato omicidio come un “attacco alla democrazia”. Sempre ieri, il Ministro dell’Interno, Matus Sutaj Estok, ha detto che dall'indagine iniziale era già emersa “una chiara motivazione politica” per l'attacco.

Il Presidente slovacco, Peter Pellegrini, ha fatto sapere di aver parlato con Fico in ospedale, e ha confermato che le condizioni del premier “rimangono molto gravi”. Pellegrini ha, quindi, chiesto ai partiti di sospendere o almeno ridimensionare la campagna elettorale per le prossime Elezioni Europee, che in Slovacchia si terranno dal 6 al 9 giugno, così da evitare “stalli e accuse reciproche tra i politici”. “Se c’è qualcosa di cui il popolo slovacco ha urgentemente bisogno oggi, è almeno un accordo fondamentale e l’unità nella rappresentanza politica slovacca. E se non il consenso, almeno un modo civile di discutere tra loro”, ha proseguito.

L'assalitore di Fico è un “lupo solitario”, ha detto in conferenza stampa il ministro dell’Interno slovacco, Matus Sutaj Estok, aggiungendo che il 71enne non è legato ad alcun partito politico.

Le condizioni del premier Fico sono state stabilizzate dai medici, ma restano comunque gravi. A dirlo è il ministro slovacco della Difesa, Robert Kalinak, citato dai media locali, precisando che le ferite hanno un'entità molto estesa, e che i medici stanno cercando di migliorare lo stato di salute del premier.

L'attentato è avvenuto quando Fico è uscito da un centro culturale: secondo quanto riassumono i media, mentre stava andando verso i suoi sostenitori, il premier è stato avvicinato da Cintula, con la scusa di stringergli la mano. Quindi, il 71enne ha sparato alcuni proiettili contro di lui.

L'episodio ha suscitato reazioni di sdegno nella politica a livello mondiale. Per la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, “tali atti di violenza non trovano posto nella nostra società e minano la democrazia”, mentre per il Capo dello Stato Sergio Mattarella si è trattato di un “criminale e insensato gesto di violenza“. La premier Giorgia Meloni, invece, ha detto di aver appreso con “profondo sconcerto la notizia del vile attentato al Primo Ministro slovacco Robert Fico”. Il gesto è stato condannato anche da Mosca: il Presidente russo, Vladimir Putin, ha parlato di un “crimine mostruoso” che “non può avere alcuna giustificazione”.