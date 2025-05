Slp Cisl: Raffaele Roscigno riconfermato Segretario Generale

Il Consiglio Generale, convocato al termine del IX Congresso Nazionale svoltosi a Paestum dal 20 al 22 maggio, ha eletto all’unanimità Raffaele Roscigno Segretario Generale della SLP-CISL, riconfermandolo per i prossimi quattro anni alla guida del sindacato maggiormente rappresentativo nel Gruppo Poste Italiane Spa.

Confermata l’intera squadra della Segreteria Nazionale con Annalisa Stefanelli eletta Segretaria Generale Aggiunta e come Segretari Nazionali Marco Nocentini, Marco Penzo e Alessandro Ruscitti.

“Grazie per la fiducia e per l’onore immenso che mi avete accordato nuovamente”, ha dichiarato un commosso Raffaele Roscigno appena eletto. “Ho sentito tutta la vostra amicizia ed affetto durante l’intero svolgimento di questo nostro magnifico Congresso Nazionale. Un Congresso emozionante, intenso nei contenuti, che ha visto la presenza di autorevoli ospiti. Tre giorni pieni di lavoro, di confronto, di condivisione che hanno dato importanti indicazioni sull’azione sindacale di Slp-Cisl nel prossimo futuro”.

“La nostra Segretaria Generale della CISL Daniela Fumarola ha dichiarato che siamo una grande famiglia, il più bel complimento che potesse farci - ha continuato Roscigno - . Visione, coraggio e intelligenza sindacale ce l’ha riconosciuta anche l’AD di Poste Italiane, in quanto abbiamo sempre accompagnato ogni trasformazione o riorganizzazione con determinazione, tenendo sempre uniti diritti, tutele e innovazione. Metterci in gioco non ci ha mai spaventato, abituati come siamo a vincere ogni sfida”.

“Contrattazione, partecipazione e coesione saranno le direttrici della nostra road map. Per questo chiederemo a Poste Italiane di aprire nuovi spazi di dialogo e confronto per nuove relazioni industriali sempre più partecipative, anche alla luce della legge sulla partecipazione recentemente approvata dal Parlamento. Lo stesso varrà per il nuovo Premio di Risultato, perché se in presenza di utili aziendali importanti una parte di essi dobbiamo farli tornare economicamente ai lavoratori - ha reiterato il leader dell’Slp-Cisl rivolto alla platea – .Non spegnete il vostro entusiasmo e la vostra motivazione. La storia che abbiamo alle spalle ci permetterà di esercitare al meglio la nostra azione politica. Si riparte tutti insieme. Come sempre. Grazie e viva Slp-Cisl!”.