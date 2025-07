Dazi, Dombrovskis: "Le trattative con gli Usa proseguono"

Le trattative tra Europa e Stati Uniti sui dazi “vanno avanti” e “il nostro obiettivo resta quello di trovare un accordo prima della scadenza del 9 luglio”.

Così il Commissario Europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, in merito alle lettere in cui il Presidente americano, Donald Trump, ha avvisato che dal primo agosto saranno introdotti dazi aggiuntivi del 25% per Giappone e Corea del Sud.

“Le domande riguardanti le lettere inviate dagli Usa vanno rivolte agli Usa – ha proseguito Dombrovskis – noi non commentiamo”.