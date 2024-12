Sole 24 Ore: Bergamo è la prima città italiana per qualità della vita

Bergamo è la prima città in Italia per qualità di vita nel 2024. E' quanto emerge dall'Indagine del Sole 24 Ore, che misura il benessere della popolazione italiana. Si tratta di una rivincita per la città lombarda: nel 2020, anno nero del Covid-19, era al 52esimo posto.

Secondo quanto riporta il quotidiano finanziario, dietro Bergamo si classificano, al secondo e terzo posto, le Province Autonome di Trento e Bolzano, città abituate alla conquista del podio. Anche per Bolzano, peraltro, si tratta di un balzo in avanti: lo scorso anno, infatti, si era classificata tredicesima. Le Province del Mezzogiorno, invece, sono in fondo alla classifica: la peggiore è Reggio Calabria.

Per Bergamo, che in passato aveva già avuto il titolo di migliore città nell'Indice di Sportività e ha migliorato di quattro posizioni rispetto allo scorso anno, si tratta della prima incoronazione in classifica generale.

L'indagine analizza il benessere nelle province italiane basandosi su 90 indicatori divisi per sei categorie: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

La Top10 della classifica rispecchia un'Italia in cui le grandi città iniziano a far vedere segni di fragilità: l'unica presente, infatti, è Bologna, che cala di sette posti rispetto allo scorso anno e si classifica nona. A trionfare, invece, sono le medie province, con Monza e Brianza (4/o posto), Cremona, Udine (che lo scorso anno era al primo posto), Verona e Vicenza. Chiude la Top10 Ascoli Piceno. A vincere è il versante nord-orientale, con due province lombarde, quelle autonome di Trento e Bolzano, due venete, una emiliana e una marchigiana.

Crollano, invece, le città metropolitane: Bologna è l'unica presente in classifica (nono posto), Milano è dodicesima, Firenze trentaseiesima, con un crollo di 30 posti dopo essere stata in Top10 per 10 anni di seguito, mentre Roma crolla di 24 posti e si assesta in 59esima posizione, subito dietro a Torino, che è 58esima (-22 posizioni).

Le città con la peggiore qualità di vita, infine, sono Crotone, Napoli e Reggio Calabria.