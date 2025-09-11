Sport e Salute riapre il bando per capo ufficio stampa del Comitato Paralimpico Italiano ai pubblicisti. Soddisfazione di Giornalisti 2.0

L’associazione Giornalisti 2.0 accoglie con soddisfazione la decisione di Sport e Salute di riaprire per ulteriori 15 giorni il bando per la selezione del capo ufficio stampa del Comitato Paralimpico Italiano, estendendo la partecipazione anche ai giornalisti pubblicisti.

Il bando, inizialmente riservato esclusivamente ai professionisti, aveva suscitato forti critiche per l’esclusione di una larga parte della categoria. La correzione arrivata oggi rappresenta un passo importante verso una maggiore equità e trasparenza nei processi di selezione per ruoli di responsabilità nella comunicazione sportiva.

“Esprimiamo grande soddisfazione per questa decisione – dichiara Maurizio Pizzuto, presidente di Giornalisti 2.0 – perché restituisce dignità e pari opportunità a migliaia di colleghi pubblicisti che ogni giorno garantiscono qualità, professionalità e competenza nel mondo dell’informazione. La nostra battaglia non è contro i professionisti, ma per affermare un principio di giustizia: un bravo giornalista si giudica dal lavoro che fa, non solo dal tesserino che possiede. La scelta di Sport e Salute va nella giusta direzione e vigileremo affinché in futuro non si ripetano esclusioni arbitrarie”.

L’associazione Giornalisti 2.0 continuerà a monitorare con attenzione le procedure di selezione nel settore sportivo e istituzionale, affinché l’accesso alle opportunità lavorative sia sempre più inclusivo e fondato sul merito.