Su Sky Arte la settima puntata di "The Square. Spazio alla Cultura"

Appuntamento a giovedì 14 gennaio per la settima puntata di The Square. Spazio alla cultura, la nuova serie condotta da Nicolas Ballario in onda su Sky Arte e realizzata da Tiwi.L’arte ha bisogno di una piazza, in questo periodo più che mai, per esprimersi e valorizzarsi. Per questo, dopo le serie Sipario! Storie di Teatro, Indie Jungle e Musei, in un momento di grande difficoltà per lo spettacolo e la cultura, Sky Arte mette a disposizione di tutti anche The Square che andrà in onda ogni giovedì alle 20:45 e sarà disponibile in streaming gratuito sul sito e sui profili Facebook ed Instagram di Sky Arte.The Square è un luogo in costruzione, i cui contenuti vengono dai palcoscenici del mondo dell’arte e della cultura, ora vuoti. La trasformazione in atto porta nuovi modi di fare attività culturale e di questi The Square si fa portavoce.Gli ospiti sono artisti, musicisti, registi, attori, danzatori che trovano un luogo in cui i loro progetti possano avere spazio e raggiungere il pubblico di cui hanno bisogno, e che ha bisogno di loro.Nella settima puntata di The Square la prima ospite è Josephine Yole Signorelli, alias Fumettibrutti, che racconta la genesi della sua ultima graphic novel, Anestesia: la storia di un viaggio e di un approdo verso la difficile conquista della propria identità.La clip in animazione è dedicata a un mito della musica e un’icona dello stile, David Bowie, di cui sono appena usciti due brani inediti, mentre l’ospite in studio di questa settimana è l’esilarante stand up comedian Saverio Raimondo, che apre con un monologo dedicato all’ansia e agli ansiosi, che in questo periodo si sentono un po’ più a loro agio, circondati come sono da un clima generale molto simile al modo in cui si sentono quotidianamente.La successiva intervista con Nicolas Ballario permette di approfondire la carriera di Raimondo e ci offre una panoramica sul lavoro di comico in un periodo minacciato dalle restrizioni legate non solo alla pandemia, ma anche a certi atteggiamenti molto simili alla censura.È poi la volta di Marinella Senatore, artista che ha portato a Palazzo Strozzi la sua installazione We Rise By Lifting Others, ispirata alle luminarie del Sud Italia e allo spirito di comunità che sono capaci di evocare.L’ultimo ospite in collegamento è l’attore Stefano Fresi, che oltre a vantare una curiosa somiglianza con Nicolas, è protagonista della fortunata serie Sky I delitti del BarLume ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi. Stefano racconta anche del riadattamento di Guerra e Pace che avrebbe dovuto portare a teatro, e che si spera di poter vedere presto.