Superbonus, Siracusano: "Il M5S ha causato vari buchi di bilancio, stiamo cercando soluzione sostenibile"

"Tutti siamo favorevoli ai bonus edilizi, sono uno strumento straordinario per l'economia, ma quando si approva una misura vanno individuate risorse certe per la copertura, anche delle previsioni di minori entrate. Il Movimento cinque stelle ha fatto il superbonus senza le coperture, causando diversi buchi di bilancio".Così, ai microfoni del programma di La7 "Tagadà", il Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputato di Forza Italia, Matilde Siracusano."Così è stato creato un danno enorme alle casse dello Stato e ai cittadini che sono rimasti con i crediti del superbonus incagliati. Il governo sta facendo il possibile per trovare una soluzione sostenibile. Forza Italia sta chiedendo la proroga per aiutare chi ha lo stato di avanzamento lavori almeno al 70%.Il Movimento cinque stelle per come ha costruito questo provvedimento ha fatto danni enormi. Hanno fatto il superbonus senza le adeguate coperture finanziarie", conclude Siracusano.