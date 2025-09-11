Hai dimenticato la password? Clicca qui
Romeo (Lega): "Vogliamo mantenere le Regioni che governiamo"
a soli € 3,00
Romeo (Lega): "Vogliamo mantenere le Regioni che governiamo"

"Devono restare alla Lega, poi eventuali compensazioni si possono trovare in altri contesti".

(Prima Pagina News)
Giovedì 11 Settembre 2025
Roma - 11 set 2025 (Prima Pagina News)

"Devono restare alla Lega, poi eventuali compensazioni si possono trovare in altri contesti".

"In Lombardia si vota tra tre anni, mi sembra un po' presto e frettoloso mettere le due cose sullo stesso tavolo". Così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, in merito alle prossime Elezioni Regionali e all'ipotesi che Fratelli d'Italia chieda la presidenza della Lombardia.

"Alle ultime regionali, sommando i voti della Lega a quelli della lista di Fontana, siamo andati molto vicini ai numeri di Fratelli d'Italia. Rispetto le legittime rivendicazioni degli alleati, ma anche noi abbiamo il diritto di rivendicare il fatto di voler proseguire con i nostri presidenti di Regione".

Quindi, ha concluso Romeo, "noi vogliamo mantenere le Regioni che governiamo, anche senza il terzo mandato. Devono restare alla Lega, poi eventuali compensazioni si possono trovare in altri contesti".


Lega
Massimiliano Romeo
PPN
Prima Pagina News
Regionali
