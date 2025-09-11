Breaking news Infrastrutture, autovelox, Salvini: "Enti locali forniranno dati entro ottobre, oppure saranno inutilizzabili"

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 16:38
"L'obiettivo è chiaro: tutelare la sicurezza ma tutelare anche il diritto al lavoro di milioni di italiani che devono poter essere avvisati di come vengono protetti sulle strade".

(Prima Pagina News)
Giovedì 11 Settembre 2025
"L'obiettivo è chiaro: tutelare la sicurezza ma tutelare anche il diritto al lavoro di milioni di italiani che devono poter essere avvisati di come vengono protetti sulle strade".

"Abbiamo deciso di chiedere una mappatura degli autovelox in Italia, cosa che incredibilmente ad oggi non c'è.

Per questo ad agosto abbiamo lanciato un'operazione trasparenza istituendo una piattaforma telematica per la raccolta dei dati relativi agli autovelox da parte di tutti gli enti locali, che avranno tempo fino a ottobre per registrare su questa piattaforma i dispositivi presenti sul proprio territorio.

In assenza di tale comunicazione, gli autovelox non comunicati non potranno essere più usati per accertare violazioni al Codice della Strada".

Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha replicato ad un'interrogazione della Lega nel corso del Question Time al Senato.

"L'obiettivo è chiaro - ha proseguito Salvini - tutelare la sicurezza ma tutelare anche il diritto al lavoro di milioni di italiani che devono poter essere avvisati di come vengono protetti sulle strade. Una battaglia non politica ma di civiltà".


