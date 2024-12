Tavares dimissioni da AD di Stellantis, l’addio del manager portoghese

L’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha rassegnato le dimissioni, secondo quanto riportato da fonti vicine all’azienda. Il consiglio di amministrazione ha accettato la decisione del manager, che lascia il timone del colosso automobilistico in un momento cruciale per il settore.

Le dimissioni arrivano dopo mesi di polemiche legate ai tagli alla produzione annunciati dal gruppo e al rallentamento globale del mercato automotive, aggravato dalla crisi economica e dalla transizione verso l’elettrificazione. Le decisioni strategiche di Tavares, comprese la chiusura o la riconversione di alcuni stabilimenti in Europa, avevano scatenato forti critiche da parte dei sindacati e delle forze politiche, alimentando un acceso dibattito sul futuro dell’industria automobilistica in Italia e negli altri Paesi coinvolti.

L’uscita di scena del manager portoghese segue anche lo scontro istituzionale culminato nella sua recente audizione davanti alla Commissione bicamerale per le attività produttive. Durante l’audizione, Tavares aveva difeso le scelte aziendali come necessarie per garantire la competitività del gruppo, ma le sue dichiarazioni avevano suscitato reazioni dure, con alcuni esponenti politici che lo avevano accusato di mancanza di sensibilità verso le ricadute sociali ed economiche delle ristrutturazioni aziendali.

Ora si apre una fase di incertezza per Stellantis, chiamata a individuare un nuovo leader in grado di gestire le sfide future.