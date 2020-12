Teatro San Carlo di Napoli, al via la stagione 2021, che si apre con “Cavalleria Rusticana” concerto in streaming

Per continuare a vivere insieme al nostro pubblico la magia della serata inaugurale, in partnership con Facebook, il Teatro San Carlo inaugura in streaming, per la prima volta nella sua storia, la Stagione 2021. In programma, “Cavalleria Rusticana” in forma di concerto con protagonisti Jonas Kaufmann (Turiddu) e Elina Garanca (Santuzza).Sul podio il Maestro Juraj Valcuha alla guida di Orchestra e Coro del Teatro San Carlo. Il biglietto (acquistabile qui ) costa una inezia, € 1,09, e vi consente di vedere l’opera in streaming, direttamente da FB, insieme ai vostri cari o da soli, in qualsiasi momento dal 4 al 7 dicembre, con un cast strepitoso.“Cavalleria rusticana” - spiega Otello Onorato- è tra l’altro un’opera che si presta ottimamente a un approccio di un neofita: è breve, dura poco più di un’ora; ha delle musiche appassionanti; molti brani sono noti anche a chi non frequenta l’opera (avrete ascoltato almeno il celebre e struggente “intermezzo”); narra di amore, gelosia, rivalità, passioni e morte. Potrete inoltre entrare, almeno virtualmente, nel Teatro più antico d’Europa, uno dei più belli e celebri del pianeta. Ci saranno i sovra titoli che vi aiuteranno nella comprensione del testo. Sosteniamo il San Carlo in questo momento di grande difficoltà e parteciperete a un rito collettivo di cui sono certo non vi pentirete.(p.n.)