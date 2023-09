Telti (Ss): ecco i nomi dei protagonisti del "Premio Vittorio Inzaina"

Giovanni Budroni, direttore artistico del Premio Vittorio Inzaina, supportato dai membri della giuria, ha selezionato i diciassette concorrenti che nel corso delle serate dell’8 e del 9 settembre prossimo si esibiranno davanti alla giuria tecnica e di qualità, ecco i loro nomi: Valentina Ricciu, Cristian Orrù,Francesca Casula,Laura Atzori,Sofia Chimenti, Mirela Elena, Sandra Maricosu, Yorleydis Garcia Lopez,Iside Zucconi, Corina Alvarez,Camilla Madau,Alice Serra,Arianna Cecchetto, Enrico Settimio, Ginevra Mancosu, Chiara Carzedda,Carlotta Siotto.Ai classificati, oltre alla borsa di studio, sarà offerta la produzione di un Cd e la possibilità di accedere a “Area San Remo”.Saranno loro i principali protagonisti delle due serate organizzate dal Comune di Telti, assessorato turismo, spettacolo e commercio guidato dall’assessore Matteo Sanna, e finanziato dalla Regione Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, guidato dall’assessore Andrea Biancareddu, in collaborazione della Pro Loco di Telti , con il patrocinio del Conservatorio Luigi Canepa di Sassari.Alleata preziosa è la famiglia di Vittorio Inzaina, che ha accolto l’appuntamento con grande entusiasmo. C’è grande attesa per le due serate , non solo da parte dei partecipanti, ma anche e soprattutto da parte delle istituzioni: “Il Premio e il ricordo di Vittorio Inzaina, sono patrimonio di tutta la comunità”, dice l’assessore Matteo Sanna, “auspico che questo sia solo l'inizio, il prossimo obiettivo è quello di istituire una fondazione Inzaina”.Due serate con inizio alle ore 21,30 in Piazza Duomo,nel cuore di Telti. Diciasette cantanti che affronteranno il giudizio di una commissione di spessore e esperienza, formata da professionisti della musica: Ciro Barbato direttore artistico di Casa San Remo, Maria Puca, ufficio stampa di Casa San Remo, Paolo Masala musicista e talent scout, Giannetto Lapia: Per molti anni critico musicale per i due quotidiani sardi, Giantore Budroni, musicista sopraffino, Silvio Nappi, musicista, trombettista d’opera, Giada Inzaina figlia di Vittorio Inzaina.Sarà presente Ivano Iai, presidente del conservatorio Luigi Canepa di Sassari e presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori.Mauro Fiorentino avrà il compito di tirare le somme in base al giudizio espresso dalla giuria e nominare i vincitori del 1° Premio Vittorio Inzaina.La serata del 9 settembre sarà arricchita dalla seconda edizione del Premio Isola In…cantata “ attribuito ai Bertas. Sul palco i musicisti sassaresi riceveranno il riconoscimento dalle mani del Sindaco Vittorio Pinducciu e dell’Assessore Matteo Sanna. Il premio lo scorso anno aveva riconosciuto i meriti non solo artistici, di Piero Marras.