Tennis, Internazionali Bnl: Casper Ruud affronterà Sinner ai quarti, stasera Musetti-Zverev

E' Casper Ruud l'avversario che affronterà Jannik Sinner ai quarti di finale degli Internazionali Bnl di Roma. Il tennista norvegese ha dominato sullo spagnolo Jaume Munar per 6-3 6-4, in poco più di un'ora e mezza di gioco.

Domani, Ruud affronterà Sinner per quello che sarà il quarto confronto tra i due, con il tennista numero 1 al mondo in vantaggio per 3-0 negli scontri diretti.

Grande attesa, intanto, per il match tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev, che ha vinto questo torneo per due volte. La partita si giocherà sul Campo Centrale dalle 20.30.

Per quanto riguarda le donne, per la terza volta nella sua carriera, Coco Gauff conquista la semifinale degli Internazionali: la tennista statunitense, quarta fra le teste di serie e tra le migliori 4 dell'anno scorso, ha battuto per 6-4 7-6(5) in un’ora e 42 minuti di gioco la giovane russa Mirra Andreeva, settima tra le favorite in tabellone. Al prossimo turno, la Gauff dovrà affrontare la vincitrice del match tra Aryna Sabalenka e Qinwen Zheng.

Domani, alle 13, il polacco Hubert Hurkacz sfiderà lo statunitense Tommy Paul, poi, dalle ore 15, occhi puntati su Jasmine Paolini, che dovrà vedersela contro Peyton Stearms nella prima semifinale femminile. Non prima delle 19, invece, Jannik Sinner sfiderà Casper Ruud, poi spazio al match tra Coco Gauff e la vincente della partita tra Aryna Sabalenka e Qinwen Zheng.