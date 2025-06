Tennis, Roland Garros: Sinner non si ferma, sconfigge anche Bublik e agguanta la semifinale

Jannik Sinner non si ferma e vola in semifinale al Roland Garros: il numero uno al mondo è riuscito a battere Alexander Bublik in tre set, terminati dopo un'ora e 49 minuti di gioco con i risultati di 6-1 7-5 6-0.

Ora, in semifinale, l'altoatesino sfiderà il vincitore del match tra Alexander Zverev e Novak Djokovic.

“Ci eravamo già affrontati altre volte, ma contro avversari del genere non sai mai cosa aspettarti. Ho cercato di essere il più continuo possibile. Le condizioni erano particolari. Mi sono scaldato con il tetto chiuso e poi è uscito il sole”, ha commentato a caldo l'azzurro. “Lavoro molto sulla consistenza del gioco. In partite del genere è importante sbagliare poco. C’era poco ritmo e sono contento di essere in una semifinale Slam”, ha aggiunto.

Intanto, ci sarà l'Italia nella finale del doppio misto, con Sara Errani e Andrea Vavassori che, in un'ora e un minuto, hanno sconfitto la coppia composta da Shuai Zhang e Marcelo Arevalo: 6-2, 6-3 il risultato finale. Adesso, le teste di serie numero 3 aspettano di sapere chi sarà la coppia sfidante in finale, tra il duo Krawczyk/Skupski e Townsend/King.

Nel settore femminile, continua a sorprendere Lois Boisson: la 22enne francese, numero 361 del ranking Wta, è riuscita ad arrivare alle semifinali battendo, con il punteggio di 7-6(2) 6-3, la russa Mirra Andreeva, n.6 fra le teste di serie. Per conquistare un posto in finale, dovrà vedersela contro l'americana Coco Gauff, numero 2 nel raking mondiale e nel tabellone, che, intanto, ha battuto la connazionale Madison Keys, settima fra le teste di serie, per 6-7(6) 6-4 6-1.