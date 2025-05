Tennis, Roland Garros: Sinner sconfigge Gasquet e conquista il terzo turno

Jannik Sinner stacca il biglietto d'ingresso per il terzo turno del Roland Garros 2025: sulla terra rossa di Parigi, il tennista numero uno al mondo ha battuto il padrone di casa, il francese Richard Gasquet, nel giro di tre set, terminati per 6-3, 6-0, 6-4.

Il francese era al suo ultimo match parigino della carriera, dopo aver partecipato al Garros per 22 volte di seguito.

Per Sinner non è stato difficile sconfiggerlo, dato che sul campo Gasquet è stato visibilmente più lento e meno potente, segno che la sua carriera è sulla via del tramonto. Nel 2007, il francese aveva raggiunto il settimo posto della classifica mondiale Atp.

Ora, al terzo turno, Sinner dovrà vedersela contro il ceco Jiri Lehecka, che ha sconfitto lo spagnolo Davidovich Fokina nel giro di 4 set.