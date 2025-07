Lazio, Cotral: inaugurato nuovo impianto di Valentano

Cotral compie un nuovo passo nel percorso di rinnovamento della propria rete con l’inaugurazione del nuovo impianto di Valentano, infrastruttura moderna e sostenibile realizzata nell’ambito del Piano Industriale 2023–2027.

Con una superficie complessiva di circa 6.000 metri quadri e una capacità di stazionamento fino a 22 autobus, il nuovo polo logistico è stato progettato per rispondere alle esigenze operative della Tuscia in ottica di miglioramento dell’efficienza dei servizi e di riduzione dell’impatto ambientale.

Caratteristiche principali dell’impianto sono un fabbricato a uso uffici, una pensilina per la manutenzione e il ceck up dei mezzi e un impianto di lavaggio bus automatizzato. Focus su sostenibilità e innovazione. Ogni aspetto della struttura è stato progettato per ridurre l’impatto ambientale e ottimizzare l’efficienza energetica, in linea con i più recenti standard ambientali.

Tra le soluzioni adottate spicca l’impianto fotovoltaico da 41 kW, che consente l’autoproduzione di energia elettrica e offre un contributo significativo alla riduzione di emissioni e consumi.

A supporto della transizione ecologica, sono state installate colonnine di ricarica per i veicoli elettrici dell’autoparco aziendale e dei dipendenti per favorire l’utilizzo di mezzi a zero emissioni. Particolare attenzione è stata riservata anche alla gestione delle risorse idriche: l’impianto è dotato di un sistema di riciclo integrale delle acque di lavaggio, che consente il riutilizzo in più cicli, e di un sistema di raccolta delle acque piovane, impiegate per l’irrigazione delle aree verdi e per il reintegro degli impianti di lavaggio.

Le superfici esterne, inoltre, sono state realizzate con materiali permeabili, per favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche e ridurre il rischio di dispersione.

L’investimento complessivo per la realizzazione dell’impianto è di circa 2,4 milioni di euro. Valentano rientra nella prima fase del cronoprogramma Cotral 2023–2027, insieme agli impianti di Civitavecchia, Velletri, Monterotondo e Viterbo, contribuendo alla riorganizzazione logistica e alla razionalizzazione del parco mezzi nel nord e centro del Lazio.

“L’apertura dell’impianto di Valentano – dichiara il presidente di Cotral Manolo Cipolla– rappresenta non solo un investimento infrastrutturale, ma un impegno concreto verso i territori e le comunità locali, con benefici tangibili in termini di qualità del servizio, condizioni di lavoro e sostenibilità ambientale. Il modello adottato sarà replicato nei futuri cantieri previsti dal piano industriale, a partire da Rieti (2025), Segni-Colleferro e Castel Gandolfo (2026), fino a Subiaco e Castel Madama (2027)".

"La Regione Lazio insieme a Cotral ha avviato un piano di rinnovamento non solo della flotta, come testimoniano gli investimenti per l'acquisto di bus elettrici ed ecosostenibili, ma anche delle infrastrutture presenti sul territorio con l'obiettivo di migliorare la logistica e la gestione del parco mezzi. Il deposito di Valentano è un infrastruttura all'avanguardia che contribuirà non solo a migliorare il servizio di trasporto pubblico locale ma anche a garantire per gli autisti e tutti i dipendenti Cotral condizioni di lavoro all'altezza", dichiara l'assessore ai Trasporti e Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.