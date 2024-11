Tennis: Sinner e Coppa Davis, keyword vincenti

La nazionale italiana di tennis sul tetto del mondo movimenta le varie piattaforme social: X, Facebook e Instagram. Tra ieri e oggi la keyword "Sinner" ha totalizzato 634 mila interazioni; 368K per la parola chiave "Coppa Davis". Lo rileva un Instant Mood di Arcadia.

"Il campione azzurro e la conquista della Coppa Davis dell'Italtennis - sottolinea Domenico Giordano, data strategist e amministratore di Arcadia - ottengono in rete un sentiment decisamente positivo. Le percentuali passano dall'80% per Sinner all' 84% per la keyword Coppa Davis".

(Fonte arcadiacom.it, tool Daxede di Extreme Srl, periodo di riferimento 24-25 novembre 2024).