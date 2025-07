Tennis, Wimbledon: Cobolli, Darderi e Djokovic conquistano il terzo turno. Tra le donne, avanti Cocciaretto

Flavio Cobolli riesce a staccare il pass per il terzo turno al Torneo di Wimbledon: sull'erba di Londra, l'azzurro, numero 24 del mondo e 22 del seeding, ha battuto il padrone di casa e wild card Jack Pinnington Jones, 281 del ranking Atp, per 6-1 7-6 (6) 6-2, in un’ora e 55 minuti di gioco. Al terzo turno, il tennista romano d'adozione dovrà affrontare Jakub Mensik.

E' terzo turno anche per Luciano Darderi, n. 59 Atp, che è riuscito a battere in tre set il britannico Arthur Fery. Il punteggio finale è stato di 6-4 6-3 6-3. Al terzo turno, l'italo-argentino affronterà Jordan Thompson, che ieri ha avuto la meglio su Benjamin Bonzi al quinto set.

C'è attesa, intanto, per Jannik Sinner, che questo pomeriggio affronterà l'australiano Aleksandar Vucic.

Vittoria super per Novak Djokovic, che è riuscito a conquistare il terzo turno facilmente, battendo il britannico Daniel Evans con il risultato di 6-3 6-2 6-0. Ora, al terzo turno, il serbo e n. 6 Atp dovrà vedersela contro il connazionale Miomir Kecmanovic.

Per quanto riguarda le donne, è ancora Elisabetta Cocciaretto a dominare la scena: dopo aver sconfitto la testa di serie numero 3, Jessica Pegula, la tennista marchigiana l'ha spuntata anche contro un’altra statunitense, Katie Volynets, battendola per 6-0 6-4 in un'ora e 11 minuti di gioco. Al terzo turno, Cocciaretto dovrà affrontare la vincitrice del match Bencic-Jacquemot.

Finisce al secondo turno, invece, il cammino di Lucia Bronzetti: dopo aver vinto contro la svizzera Teichmann, l'azzurra è stata sconfitta dalla testa di serie numero 7, la russa Mirra Andreeva, che ha vinto per 6-1 7-6 (4). Al terzo turno, Andreea affronterà la vincitrice del match Mboko-Baptiste.