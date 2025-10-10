Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 17:59
Tentato omicidio a Reggio Calabria, tre persone arrestate
Tentato omicidio a Reggio Calabria, tre persone arrestate

Gli indagati sono accusati anche di detenzione e porto abusivo in luogo pubblico di armi da sparo, aggravati dal metodo mafioso.

Venerdì 10 Ottobre 2025
Venerdì 10 Ottobre 2025
Roma - 10 ott 2025

Gli indagati sono accusati anche di detenzione e porto abusivo in luogo pubblico di armi da sparo, aggravati dal metodo mafioso.

Individuati i tre giovani indiziati di essere gli autori del tentato omicidio avvenuto a Reggio Calabria il 15 luglio dello scorso anno.

Al termine dell’attività investigativa svolta dai poliziotti della Squadra mobile il giudice per le indagini preliminari del tribunale reggino, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti degli indiziati.

Gli indagati sono accusati di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo in luogo pubblico di armi da sparo, aggravati dal metodo mafioso.

In particolare, i tre giovani, due dei quali fratelli, avrebbero gravemente ferito un uomo a colpi di fucile, in una via del centro. Dalle indagini svolte dagli investigatori della Mobile, è emerso che quella sera i tre sarebbero stati protagonisti di una lite con la vittima del tentato omicidio.

Oggetto della discussione l’incendio appiccato dall’uomo su un’auto parcheggiata in prossimità dell’abitazione degli indagati, che l’avrebbero poi picchiato con una mazza da baseball per aver operato senza autorizzazione in una zona sotto il loro controllo e per aver anche disturbato il riposo notturno della loro madre.

Non soddisfatti delle percosse, i tre avrebbero recuperato un fucile e si sarebbero poi appostati nei pressi della sua abitazione in attesa che rientrasse. Appena l’uomo si è avvicinato lo hanno colpito con tre colpi di fucile all’addome e alle gambe.

A causa delle gravi ferite riportate, l’uomo ha subito l’amputazione totale della gamba destra. Il tutto per rivendicare il predominio e il controllo sulla zona di appartenenza.

Uno dei tre destinatari del provvedimento si trovava già in carcere per possesso di due fucili a canne mozze, pistole con matricola abrasa e numerose munizioni.


Reggio Calabria
tentato omicidio
