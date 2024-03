Tessera sanitaria a punti: Italiani divisi sulla proposta Bertolaso

In pochi la conoscono ma è già in grado di spaccare l'opinione pubblica. La proposta di una tessera sanitaria a punti, promossa dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso, divide gli italiani."Viene ritenuta utile - sottolinea SWG - per incentivare la prevenzione e per sensibilizzare gli utenti, ma è considerata anche di difficile attuazione e potenzialmente rischiosa per la privacy dei cittadini. La privacy e la libertà di scelta, anche rispetto a comportamenti rischiosi per la salute, sono prioritarie per gli italiani: ancor più che in passato chiedono uguaglianza indiscriminata rispetto all’accesso alle cure mediche".In base a quanto emerso dal sondaggio SWG "l'eventuale implementazione di questa raccolta a punti, secondo gli italiani, dovrebbe portare ad una riduzione di costo ed altri vantaggi individuali relativi alle prestazioni sanitarie piuttosto che, come attualmente proposto, a scontistiche e voucher per attività del tempo libero come skipass e ingressi alle terme".Il Radar SWG ha anche evidenziato altri aspetti dell'impatto del sistema sanitario nazionale sugli italiani. Gli intervistati da SWG si dicono generalmente soddisfatti del proprio stato di salute, soprattutto di quello mentale e psicologico. Secondo l'Istituto di ricerca triestino "se da una parte questo risultato fa ben sperare, dall’altra mette in luce una scarsa autocritica che si riflette spesso in mancata partecipazione alle attività di screening e prevenzione".(Fonte: Radar SWG "Sanità e Stili di Vita. Periodo di esecuzione, 28 febbraio - 1 marzo 2024. Metodo di rilevamento sondaggio CAWI su un campione nazionale rappresentativo di 800 persone maggiorenni).