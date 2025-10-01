Tevere Day: torna la grande festa del fiume di Roma

Si è svolta oggi, nella Sala Giulio Cesare del Campidoglio, la conferenza stampa di presentazione della settima edizione del Tevere Day, in programma dal 6 al 12 ottobre 2025, la più grande manifestazione dedicata al rilancio e alla valorizzazione del fiume di Roma.

Un evento che, negli anni, è diventato un vero e proprio modello di cittadinanza attiva e partecipazione collettiva, capace di mobilitare centinaia di associazioni, federazioni sportive, istituzioni e decine di migliaia di cittadini. Il Tevere Day 2025 è realizzato con il contributo di Roma Capitale - Assessorato alla Cultura - Dipartimento Attività Culturali, Regione Lazio, Istituto del Credito Sportivo e Culturale e la partnership di Acea, Banca del Fucino, Bulgari, Enel, Open Fiber, Garbage Group, POIS, Litografia Bruni.

Fondamentale, come ogni anno, è l’apporto delle oltre duecento associazioni culturali, sportive, ambientali e sociali che rappresentano l’anima pulsante della manifestazione: grazie al loro impegno, il Tevere Day si trasforma in un grande contenitore di energie e competenze diffuse, capace di generare comunità e di costruire un modello partecipativo che guarda al futuro della città e del suo fiume. Quest’anno, lungo oltre 80 km di fiume, da Nazzano Farfa a Ostia e Fiumicino, prenderanno vita più di 150 eventi tra sport, cultura, spettacoli, musica, navigazione, laboratori ambientali e momenti di approfondimento.

Il forte sostegno delle istituzioni si è manifestato nei molteplici interventi e messaggi a supporto della manifestazione nel corso della conferenza stampa.

In aula, dopo i saluti iniziali di Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina, non si sono fatte attendere le parole di Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale: “Anche quest’anno confermiamo il nostro convinto sostegno al Tevere Day, che si è affermato negli anni come un autentico evento di città, capace di raccogliere attorno al rilancio e alla valorizzazione del fiume di Roma una vasta e vitale rete di associazioni e comitati impegnati in un lavoro appassionato di tutela e di cittadinanza attiva.

Questa settima edizione, inoltre, assume un particolare significato poché si svolge nell’anno che ha visto l’apertura dei cinque parchi fluviali di Ponte Milvio, Foro Italico, Prati dell’Acqua Acetosa, Lungotevere delle Navi e Ostia Antica, realizzati dall’amministrazione recuperando aree del Tevere abbandonate e degradate, restituendole alla città come nuovi spazi per il tempo libero, lo sport e la riscoperta dell’ecosistema del fiume. Un grande progetto che Tevere Day ha accompagnato con le sue competenze e la sua partecipazione, confermandosi interlocutore prezioso e rafforzando una collaborazione che continuerà con tante iniziative con l’obiettivo di rimettere il Tevere al centro della vita della città”.

È giunto anche il messaggio di Fabrizio Ghera, a ribadire il pieno supporto di Regione Lazio al Tevere Day. L’Assessore alla Mobilità, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio ha sottolineato: “La Regione Lazio anche quest'anno promuove l'iniziativa del Tevere Day. Questo fiume è la culla della storia di Roma che noi vogliamo valorizzare, rendendolo sempre più fruibile per i cittadini. Grazie ai tanti interventi realizzati e agli investimenti già stanziati, la Regione Lazio intende garantire la messa in sicurezza della funzione idraulica, la pulizia dalle plastiche e la navigabilità del fiume per restituirlo alla cittadinanza sempre più fruibile”.

Tra gli interventi in conferenza stampa, non è mancato quello di Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: “Il Tevere Day è un’iniziativa preziosa che consentirà a tantissimi romani e turisti di scoprire nuovi posti. Ringrazio gli organizzatori e le centinaia di società, associazioni e federazioni che parteciperanno e animeranno il fiume con eventi e appuntamenti. È fondamentale trasmettere ai visitatori che il patrimonio storico, naturalistico e monumentale di Roma non si limita solo nel sito Unesco, ma è esteso in ogni quartiere, dove ci sono luoghi che da soli valgono un biglietto per Roma. Il Tevere è l'elemento che unisce la città e tutte le ricchezze, dal Circo Massimo a Ostia Antica”.



Il 2025 segna una tappa importante: a sei anni dalla prima edizione, il lavoro costante dell’Associazione Tevere Day APS, sempre a stretto contatto con le istituzioni territoriali e regionali, ha portato a risultati concreti e visibili. Sono stati realizzati i parchi d’affaccio lungo il fiume, le sponde sono state sistemate, i muraglioni puliti, ed è arrivato, importantissimo, il riconoscimento UNESCO per la parte centrale del fiume a Roma.

Il Tevere, per decenni trascurato, oggi torna al centro della vita cittadina. Come sottolineato dagli organizzatori: “Sei anni fa abbiamo chiesto fiducia per riportare il Tevere al suo antico splendore. Oggi possiamo dire che tale fiducia è stata ripagata vedendo, con il forte supporto e l’azione delle Istituzioni, come sia mutata la percezione del fiume e come si sia riusciti a riportare i romani a vivere lungo gli argini. C’è ancora tanto da fare ma intanto siamo felici per questi primi importanti traguardi che si ritrovano negli spazi restituiti alla città”, spiega Alberto Acciari, Presidente Tevere Day APS.

Il Tevere Day diventa così non solo una festa ma anche il momento in cui vengono presentati diversi progetti, dal Piano Strategico e Operativo per il fiume, approvato dalla Giunta di Roma Capitale, oggetto di un convegno-dibattito dedicato, ed un convegno sulla Regimentazione delle acque organizzato dalla Regione Lazio, che avranno luogo entrambi durante la manifestazione.

Il commento di Maurizio Veloccia, Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, ha poi ribadito il ruolo di struttura centrale che ha il fiume per la Capitale e non solo: “Il Tevere può e deve diventare una delle strutture portanti del futuro di Roma e di una nuova idea di città, centrata sulla transizione ecologica, la mobilità sostenibile e la rigenerazione urbana. Già con il Giubileo abbiamo avviato un’importante opera di trasformazione: 40 milioni di euro per la sicurezza idraulica e la manutenzione straordinaria, e finora 5 nuovi parchi d’affaccio che già stanno diventando dei veri e propri punti di riferimento e di ritrovo dei nostri quartieri. Nelle scorse settimane, poi, abbiamo approvato il Piano Strategico Operativo del Tevere, che in campo mette oltre ottocento progetti per ridurre la distanza, fisica e simbolica, tra la città e il suo fiume. Un laboratorio di innovazione urbana e sociale per costruire un paesaggio vivo da attraversare, abitare e custodire. Il Tevere day, anche quest’anno, sarà dunque un’importante occasione per accendere i riflettori sul rapporto tra Roma e il fiume che, finalmente, torna a connettere, generare valore e ispirare futuro”.



Uno dei temi centrali di questa edizione sarà il turismo sostenibile legato al Tevere. Verrà infatti aperto, in sperimentazione, un nuovo tratto di navigazione turistica, a nord del Parco Regionale Nazzano Farfa, denominato “alla ricerca delle anse del Tevere”, primo passo verso un più ampio progetto di fruizione turistica del fiume in zone sinora non considerate.

Inoltre, grazie a iniziative sperimentali come gli hop-on hop-off in battello a Roma, le escursioni a Fiumicino e le gite lungo il fiume, il Tevere si propone come nuova via d’acqua della città, in linea con le grandi capitali europee.

La campagna “Noi Siamo Tevere” è stata il grande teaser che, nei mesi scorsi, ha accompagnato cittadini e quartieri verso il Tevere Day. Attraverso iniziative di pulizia, affissioni, eventi culturali e incontri partecipativi, ha diffuso il messaggio che il fiume appartiene a tutti e che prendersene cura è una responsabilità condivisa. Da questa esperienza nascono i “Condomini Noi Siamo Tevere”, gruppi di associazioni e cittadini per partecipare alla manutenzione dei parchi d’affaccio, simbolo di una nuova forma di amministrazione condivisa dei beni comuni. Tale modello funziona e verrà rilanciato durante la settimana del Tevere Day, grazie anche a un tavolo di lavoro promosso dall’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale. Il motto scelto dagli organizzatori lo racconta bene: “Noi siamo Tevere. Annamoce tutti!!”.



L’altro tema di grande attualità sarà quello del Tevere balneabile, rilanciato dal Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri come obiettivo futuro. Se ne discuterà durante la manifestazione, in dialogo con esperti, istituzioni e cittadini, come parte integrante della visione per Roma 2050, che immagina tre linee di sviluppo: la città antica, il raccordo anulare e le vie d’acqua.



L’ambiente sarà protagonista con Lezioni di Ambiente, un’iniziativa a favore degli studenti e delle famiglie, sviluppato da Teverevivo, joint venture tra Tevere Day e Marevivo, che si svolgerà, dal 9 al 12 ottobre, a Nazzano – Farfa (Nord), Scalo de Pinedo (Centro) e Ostia-Fiumicino (Sud), con laboratori sul riuso, attività di citizen science, aperture dei parchi d’affaccio e stand divulgativi con Roma Natura, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, enti e associazioni, tra queste anche il collettivo di giustizia climatica, Climate Pride, che nelle giornate del 9 e 10 ottobre, allo Scalo de Pinedo, racconterà ai partecipanti il ruolo fondamentale dell’attivismo e delle persone a sostegno delle iniziative per la salvaguardia ambientale.



Il programma della settima edizione della manifestazione si presenta più articolato che mai. La cultura avrà un ruolo centrale con mostre, visite guidate, convegni e installazioni: dal lancio dell’Archivio Tevere a Palazzo Valentini, al percorso luminoso Luminis sui muraglioni da Ponte Garibaldi a Ponte Sisto, voluto da Tevereterno, dalle passeggiate del Touring Club Italiano ai musei archeologici e ai luoghi della memoria.

Lo sport si diffonderà nei parchi d’affaccio e lungo il fiume con iniziative da parte di Federazioni Sportive e ASD del territorio, open day di canottaggio, tornei di padel, masterclass di fitness, attività inclusive per persone con disabilità, per anziani, villaggi sportivi per famiglie e dimostrazioni di discipline outdoor, dalla scherma allo skateboard.

La musica e gli spettacoli saranno il cuore pulsante del Festival Musicale dei Municipi, con bande, cori, orchestre popolari, danze e performance dal vivo, affiancati da attività ludiche per bambini e famiglie. La navigazione turistica avrà momenti dedicati, dalle escursioni in battello al centro di Roma alle gite a Fiumicino e Nazzano Farfa, fino agli aperitivi in barca con musica. In parallelo, proseguirà la rassegna “Parliamo di Tevere”, con presentazioni di libri, conferenze e incontri in librerie, biblioteche e musei in tutta la città.

Da segnalare altresì lo spettacolo regalato da Roberto Ciufoli alla città, “Righetto, eroe de Trastevere”, che inaugurerà il Festival Musicale, l’installazione “Baci al Tevere” dedicatagli dall’artista Patrizia Pfenninger e collocata sulle sponde sotto Castel Sant’Angelo, l’azione ambientalista Esorecycling che raccoglierà, per un riciclo attivo, tutte le scarpe sportive usate, l’apertura straordinaria dei siti archeologici di Isola Tiberina (Ospedale Isola – Priorato San Bartolomeo) e le Passeggiate Giubilari per riscoprire gli antichi cammini dei pellegrini.



Il Tevere Day 2025 si conferma come il più grande evento dedicato al fiume di Roma, una festa di impegno, cultura e partecipazione, che guarda al futuro con una visione chiara: restituire il fiume alla città come luogo di vita, incontro, turismo e sviluppo sostenibile.