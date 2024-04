Torino: chiesti arresti domiciliari per Salvatore Gallo

La Direzione Distrettuale Antimafia di Torino si oppone al diniego degli arresti domiciliari da parte del Gip nei confronti di Salvatore Gallo, l'ex manager della Sitaf (società che ha in gestione il Traforo del Frejus e l'Autostrada A32), indagato nell'ambito di un filone d'indagine legato all'operazione Echidna, condotta dai Carabinieri del Ros per contrastare le infiltrazioni 'ndranghetiste in Piemonte.Nello specifico, la Dda ha presentato un ricorso contro la decisione presa dal Gip. Adesso, la pronuncia spetta al Tribunale del Riesame.85 anni, Gallo non è coinvolto in vicende di criminalità organizzata: per lui si profila l'ipotesi di reato di peculato. L'indagine, in particolare, si concentra su alcuni episodi in cui Gallo avrebbe fatto o promesso favori in cambio di voti per alcuni candidati del Partito Democratico alle Elezioni Amministrative del 2021.