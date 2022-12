Torino, spaccio di droga sotto i portici di Via Nizza, 12 arresti

I Carabinieri della Stazione Torino San Salvario, con il supporto del 1° Reggimento Carabinieri Piemonte, del Nucleo Cinofili di Volpiano e del N.A.S. di Torino, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare – 3 custodie in carcere e 9 divieti di dimora - emessa dal GIP del Tribunale di Torino su richiesta della locale Procura, nei confronti di 12 uomini di origine senegalese, gambiana e malese, gravemente indiziati di centinaia di cessioni di cocaina, crack ed eroina.I fatti sarebbero stati commessi in Torino dal febbraio al luglio di questo anno. L’indagine, avviata nel febbraio scorso dalla Stazione CC Torino Borgo San Salvario, ha permesso di individuare un gruppo di pusher centroafricani che, sotto i portici di Via Nizza, nelle adiacenze della Stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova, sarebbe stato responsabile di oltre 700 cessioni di droga.