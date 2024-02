Torino: uomo colpito da proiettile, indaga la Polizia

Un uomo è stato raggiunto da un proiettile alla caviglia in Via Monastir 8, a Torino. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto è sopraggiunta la Polizia, che ha iniziato a indagare sull'accaduto.Il ferito è stato portato al Centro traumatologico ortopedico del capoluogo del Piemonte.Nella stessa zona, ieri sera, i Carabinieri sono intervenuti dopo essere stati allertati tramite il 112 per un litigio tra due persone: arrivati sul posto, vedendo le sirene, i due litiganti sono scappati. Uno dei due è stato poi rintracciato dai militari dell'Arma e denunciato insieme con sua madre, intervenuta per aiutarlo, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.