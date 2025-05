Torna "Amarone in Capitale": il Re della Valpolicella si presenta alla Città Eterna

Torna “Amarone in Capitale”, l’evento gratuito del Consorzio Vini Valpolicella dedicato ai winelover e ai turisti italiani e internazionali della Città Eterna in programma mercoledì 4 giugno, dalle 17.00 alle 22.30, all’Acquario Romano (Piazza Manfredo Fanti, Roma).

Organizzato nell’ambito del programma “Quality Heritage of Europe”, Amarone in Capitale 2025 promette ad appassionati ed eno-curiosi un’esperienza sensoriale unica alla scoperta del Re della Valpolicella, il grande Rosso della principale denominazione rossista del Veneto che nel tempo ha conquistato estimatori in tutto il mondo e famosi palati: da Ernest Hemingway a Jay McInerney, autore delle “Mille luci di New York”, fino a George Clooney.

Si parte il 4 giugno alle 17.00 (fino alle 22.30) con l’apertura dei banchi di mescita, un’occasione per degustare – alla presenza dei produttori – non solo l’Amarone ma anche gli altri vini della Valpolicella in abbinamento con il Parmigiano Reggiano DOP, partner ufficiale dell’iniziativa promossa dal Consorzio.

L’evento entra poi nel vivo (18.30) con la masterclass “Amarone Riserva: tempo e idee che plasmano l’eccellenza”, un tasting a cura di AIS Lazio e con i contributi dei produttori che ripercorre la ricerca qualitativa che ha segnato l’evoluzione del grande Rosso della Valpolicella (ingresso fino ad esaurimento posti e su registrazione). Mentre, dalle 19.30 alle 20.30, i calici saranno “Rosso su Ghiaccio” per un aperitivo scenografico a base di Valpolicella DOC.

Amarone in Capitale è un evento gratuito e aperto al pubblico previa registrazione su: https://www.eventbrite.com/e/amarone-in-capitale-tickets-1371344110149?aff=oddtdtcreator.

Le aziende partecipanti: Aldegheri; Corte Saibante; Domini Veneti; Flatio; Lavarini; Pasqua Vini; Provolo; Rubinelli Vajol; Secondo Marco; Torre di Terzolan e Zymè di Celestino Gaspari.