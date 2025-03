Trasporti: inaugurato il sottopasso circonvallazione Fabriciano a Bergamo

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha partecipato all’inaugurazione del nuovo sottopasso della circonvallazione Fabriciano a Bergamo, un progetto che ha fortemente sostenuto insieme alle autorità locali.

L'opera infrastrutturale, situata in prossimità della rotonda di Valtesse, restituisce l'originaria traiettoria rettilinea alla strada verso la Valle Brembana, migliorando significativamente la fluidità del traffico in un'area nevralgica.

La nuova infrastruttura presenta una carreggiata larga 12,5 metri, con una corsia per senso di marcia, garantendo maggiore sicurezza e scorrevolezza per gli automobilisti.

La cerimonia è stata anche l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei cantieri di un'altra opera, attesa dal territorio, la linea tramviaria T2 Bergamo – Villa d’Almè, un progetto di mobilità sostenibile per l'area bergamasca i cui lavori sono attualmente in corso.

La linea T2 si sviluppa sul sedime della ex Ferrovia della Valle Brembana, attraversando 5 comuni e interessando una popolazione di oltre 240 mila abitanti. Il nuovo servizio tramviario sarà integrato con i servizi di trasporto pubblico dell’area urbana di Bergamo e delle reti extraurbane della Valle Brembana e della Valle Imagna.

La lunghezza complessiva della Linea è di circa 11,5 km, per un costo totale pari a circa 225 milioni di euro interamente finanziati dal MIT, dalla Regione Lombardia, dal Comune e della Provincia di Bergamo e dagli altri Comuni coinvolti.

Il MIT prosegue con il massimo impegno per garantire il completamento di questa infrastruttura, che contribuirà a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a promuovere una mobilità più sostenibile.