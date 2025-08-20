Hai dimenticato la password? Clicca qui
Breaking news Infrastrutture, Veneto, SS52, Anas: da lunedì riprendono i lavori nella galleria "Comelico"
(Prima Pagina News)
Mercoledì 20 Agosto 2025
Chiusura notturna dalle 22:00 alle 6:00, interventi di riqualificazione per 100 milioni di euro.

Dopo la sospensione disposta da Anas per agevolare il traffico nel periodo dell’esodo estivo, a partire da lunedì 25 agosto riprenderanno i lavori di manutenzione programmata all’interno della galleria “Comelico”, sulla strada statale 52 “Carnica” (dal km 81 al km 85), con il consueto orario notturno. 

Nel dettaglio, la galleria sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo, dal lunedì al venerdì. Il traffico sarà deviato sull’itinerario alternativo, con indicazioni sul posto. 

Durante le fasce orarie di chiusura, il transito sarà vietato a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso e autorizzati.

Invece, dal 25 al 29 agosto e dal 1° al 3 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 22:30 e le 5:30 del giorno successivo, saranno in corso lavorazioni all’interno della galleria Laste (adiacente alla galleria Comelico) che comporteranno l’inibizione totale del traffico, compresi i mezzi di soccorso, che saranno pertanto deviati lungo il percorso alternativo “Bus de Val”, segnalato sul posto. 

I lavori di manutenzione in galleria ‘Comelico’

L’intervento in galleria ‘Comelico’, per un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro, riguarda sia il consolidamento strutturale dell’opera che l’ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza.

In particolare, per la parte strutturale saranno realizzati il consolidamento della volta, il nuovo rivestimento definitivo di tutta l’infrastruttura e l’arco rovescio per circa un chilometro di tracciato.

Per la parte impiantistica sarà eseguito il rifacimento degli impianti di ventilazione, illuminazione, videosorveglianza, SOS e antincendio secondo gli standard più recenti. Inoltre, sarà realizzato un nuovo sistema di raccolta delle acque di piattaforma per il drenaggio dei liquidi infiammabili e tossici in caso di sversamento.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

