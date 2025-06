Trump: "Musk? Mi ha deluso". Il magnate: "E' un ingrato, ha vinto le elezioni grazie a me"

"Non so se avremo più una grande relazione". Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrando il Cancelliere tedesco Friedrich Merz allo Studio Ovale della Casa Bianca, ha risposto ad una domanda in merito alle critiche fatte da Elon Musk al disegno di legge su tagli e spesa.

Il tycoon ha difeso la misura, aggiungendo che Musk è arrabbiato perché è stato tolto il "mandato per le auto elettriche", cioè gli incentivi. Trump ha anche ricordato di aver respinto la proposta di nominare Jared Isaacman, vicinissimo a Musk, alla Nasa.

Il tycoon si è anche definito sorpreso e deluso dalle critiche di Musk, aggiungendo che avrebbe vinto le elezioni in Pennsylvania anche senza il suo appoggio.

Da parte sua, Musk ha scritto su X che Trump ha vinto le elezioni grazie a lui e ha definito il Presidente un "ingrato".

I commenti fatti nello Studio Ovale da Donald Trump, secondo cui Elon Musk conosceva la legge di spesa che ora critica, sono "falsi".

"Falso - ha scritto il patron di Tesla su X - questa legge non mi è mai stata mostrata nemmeno una volta ed è stata approvata nel cuore della notte così velocemente che quasi nessuno al Congresso è riuscito a leggerla! Mantenete i tagli agli incentivi per veicoli elettrici e il solare nella legge, anche se non vengono toccati i sussidi a petrolio e gas (molto ingiusto!!), ma eliminate la montagna di spese di ogni tipo presente nella legge".

"In tutta la storia della civiltà, non c'è mai stata una legge che fosse allo stesso tempo grande e bella. Lo sanno tutti", ha continuato, facendo riferimento agli aggettivi "big, beautiful bill" utilizzati dal tycoon. "O si ottiene una legge grande e brutta o una legge snella e bella. Sottile e bella è la via", da seguire, ha continuato Musk.

Dopo questo scontro, le azioni della Tesla a Wall Street hanno subìto un crollo di oltre l'8%. Un funzionario della Casa Bianca ha rivelato al Wall Street Journal che il tycoon sta perdendo la pazienza con Musk, descrivendo Trump come "confuso" per le critiche fatte dall'inventore della Tesla, che fino a ieri aveva lavorato insieme a lui.

Il rapporto tra Musk e Trump si era raffreddato con l'annuncio di un'intesa tra gli Emirati Arabi e OpenAi, l'azienda dell'arci nemico del miliardario Sam Altman, e con il no della Casa Bianca alla nomina di Jared Isaacman, stretto alleato dell'uomo più ricco del mondo, come nuovo capo della Nasa. Negli ultimi due giorni, però, Musk aveva attaccato duramente il "one, big, beautiful bill" che Trump vuole far assolutamente approvare al Congresso.