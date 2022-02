Turismo: Adriatic Ventidue il nuovo modo lussuoso di viaggiare

Appartenente alla storia famiglia delle Adriatic Queen, la Ventidue sarà orgoglio, stemma ed emblema della nostra Nazione in quanto unico pezzo di proprietà privata anche se in vendita ve ne sono altre 32.La proprietaria di questo piccolo gioiello è non altro che la figlia di un ex Direttore Enit, l’unico che ha girato il mondo acquistando in ogni paese di alloggio."Perché amo le sfide come mio padre e per realizzare il sogno di una persona a me molto cara.""Si, ma io compro anche scarpe e borse! ""Un passo per volta e senza fretta. A volte per sbrigarmi ho fatto pasticci.""Pochi sanno e pochi devono sapere"."Questa è una storia che richiederebbe troppi dettagli ma sicuramente è un numero che porto con me da sempre."Decisa, caparbia è estremamente intelligente, così M.C ha scalato le vette dell’aristocrazia in un paio di jeans Abbiamo fatto un giro a bordo di questo traghetto e senza ombra di dubbio sarà la svolta dell’estate 2022 (Appunto per citarne il nome)Buon Viaggio per questi lunghi mari.