Turismo: Roma destinazione di lusso, arriva "Rise"

Al via la prima edizione di 'Rise - Rome Insights Style Experience', un workshop progettato per valorizzare le straordinarie potenzialità di Roma e del Lazio come destinazioni d'eccellenza anche per il luxury travel.

Nasce da un'idea dell'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, che, per conto della Fondazione per l'Attrazione 'Roma &Partners, è stata sviluppata dal Convention Bureau Roma e Lazio, l'organismo fondato dalle principali associazioni di categoria che opera in accordo strategico con Regione Lazio e Roma Capitale per promuovere Roma e Lazio come destinazione per congressi ed eventi internazionali di alto profilo.



Il settore travel di fascia alta rappresenta, infatti, una leva fondamentale per lo sviluppo economico e richiede una strategia mirata per sfruttarne il potenziale: attraverso un programma di incontri B2B ed esperienze, Rise offrirà un'immersione totale nell'ospitalità e nei servizi di alta gamma del territorio, favorendo lo sviluppo di nuove opportunità di business nel panoraman internazionale del turismo premium. Per tre giorni, Roma si trasformerà in una vetrina del lusso tra heritage e innovazione in un contesto che celebra il suo ruolo di Capitale mondiale dell'ospitalità high-end.



Il format, condiviso con l'assessorato al Turismo di Roma Capitale, è concepito per offrire ampie occasioni di networking, con due mezze giornate dedicate agli 'Insight Meetings', incontri B2B in cui gli operatori, ambasciatori del segmento di alta gamma del territorio, avranno la possibilità di conoscere top buyer internazionali e sviluppare nuove opportunità` commerciali. Non solo business, ma anche esperienze coinvolgenti con le 'Style Experiences', durante le quali buyer, espositori e media vivranno momenti unici: un viaggio sensoriale e culturale attraverso l'arte, la moda, il design,

l'artigianato, il lifestyle e l'enogastronomia made in Rome. In questa prima edizione, Rise accoglierà circa 60 buyer, provenienti dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Brasile, dal Messico, ma non mancheranno rappresentanti anche dal Giappone, Europa ed Emirati Arabi, oltre a una selezione dei più importanti media e content creator nazionali e internazionali, che vivranno una 'vacanza romana' emozionante e che svelerà il patrimonio di Roma e del territorio circostante, al di fuori dei sentieri battuti.

"RISE è un grande evento e una scommessa vinta, i numeri dell’edizione zero sono sorprendenti. E soprattutto per la prima volta - spiega l'Assessore Onorato - il tessuto imprenditoriale della città ha capito che, facendo sistema e, investendo, si ottengono benefici collettivi. Per troppi anni a Roma il turismo è stato gestito in modo casuale. Noi invece abbiamo adottato un approccio scientifico con una costante attività di comunicazione e marketing. Organizzare Rise, con solo espositori romani, è una scelta strategica per rafforzare il posizionamento di Roma come meta per il turismo di lusso. Veniamo da un biennio da record, con il primato di 51,4 milioni di presenze nel 2024, e il settore luxury sta vivendo un momento molto positivo. I turisti alto spendenti crescono grazie alla strategia di puntare sui grandi eventi: nel 2024 il tasso medio di occupazione delle camere degli alberghi 5 stelle è stato del 77,4% e gli arrivi sono saliti del 6,2% sul 2023. A Roma poi non c'è mai stata un'offerta adeguata sul lusso lusso, ma ora la città sta cambiando volto: nel 2024 solo Londra ha avuto più aperture di alberghi 5 stelle e nei prossimi 18 mesi ce ne saranno tante altre. Non è un caso: al contrario del passato, con questa Amministrazione gli imprenditori che vogliono investire qui hanno tempi e risposte certe. Con Rise mostreremo al mondo le eccellenze della nostra città, dall’accoglienza al patrimonio storico-architettonico all’unicità del food. Sarà un’opportunità per attrarre ancora più investimenti. Ringrazio il Convention Bureau Roma e Lazio per il lavoro e le oltre 50 aziende che hanno creduto nell'idea, investendo risorse e dando un contributo significativo al progetto".



Negli ultimi anni, Roma ha registrato un significativo sviluppo nel settore alberghiero di lusso, con oltre 1.500 nuove camere distribuite in 14 hotel di recente apertura e un volume di investimenti che, solo nel 2023, ha raggiunto i 412 milioni di euro. Rise si propone l'obiettivo di stimolare la domanda e di rafforzare il posizionamento della Città Eterna tra le destinazioni di riferimento per il turismo d'élite.