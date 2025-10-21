Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 14:34
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Ucraina, i vertici europei: "Uniti nel nostro desiderio di una pace giusta e duratura". Mosca: "No a tregua immediata"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Ucraina, i vertici europei: "Uniti nel nostro desiderio di una pace giusta e duratura". Mosca: "No a tregua immediata"

I leader europei e Zelensky: "Rimaniamo fedeli al principio secondo cui i confini internazionali non devono essere modificati con la forza".

(Prima Pagina News)
Martedì 21 Ottobre 2025
Roma - 21 ott 2025 (Prima Pagina News)

I leader europei e Zelensky: "Rimaniamo fedeli al principio secondo cui i confini internazionali non devono essere modificati con la forza".

"Siamo tutti uniti nel desiderio di una pace giusta e duratura, che il popolo ucraino merita. Sosteniamo con forza la posizione del presidente Trump secondo cui i combattimenti devono cessare immediatamente e l'attuale linea di contatto deve essere il punto di partenza dei negoziati.

Rimaniamo fedeli al principio secondo cui i confini internazionali non devono essere modificati con la forza".

E' quanto dichiarano, in una dichiarazione congiunta, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il Presidente del Consiglio Europeo Antònio Costa, il Presidente francese Emmanuel Macron, la premier Giorgia Meloni, il Primo Ministro norvegese Jonas Gahr Støre, il premier britannico Keir Starmer, il Presidente finlandese Alexander Stubb, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier polacco Donald Tusk, la premier danese Mette Fredriksen e il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

"Le tattiche dilatorie della Russia hanno dimostrato più volte che l'Ucraina è l'unica parte seriamente intenzionata a raggiungere la pace. È sotto gli occhi di tutti che Putin continua a scegliere la violenza e la distruzione. È quindi chiaro che l'Ucraina deve trovarsi nella posizione più forte possibile, prima, durante e dopo qualsiasi cessate il fuoco.

Dobbiamo aumentare la pressione sull'economia russa e sulla sua industria della difesa, finché Putin non sarà pronto a fare pace. Stiamo elaborando misure per utilizzare appieno il valore dei beni sovrani russi immobilizzati, in modo che l'Ucraina disponga delle risorse di cui ha bisogno", proseguono, per poi annunciare che si incontreranno "più avanti questa settimana nel Consiglio europeo e nel formato Coalizione dei volenterosi per discutere su come portare avanti questo lavoro e per sostenere ulteriormente l'Ucraina".

La Russia è contraria ad una tregua immediata in Ucraina: lo ha dichiarato il ministro russo degli Esteri, Serghiei Lavrov, sostenendo che durante il vertice del 15 agosto scorso ad Anchorage con Vladimir Putin, anche il Presidente americano, Donald Trump, aveva affermato che "serve una pace duratura e sostenibile e non un immediato cessate il fuoco". "Noi restiamo fedeli a questa formula, e io l'ho confermata ieri al segretario di Stato Usa Marco Rubio", ha proseguito Lavrov, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Tass.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
Russia
tregua
Ucraina
Ue
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.