Ucraina, Presidenza: esercito russo ha preso Chernobyl

L'Esercito russo ha preso il controllo dell'area di Chernobyl. E' quanto ha reso noto la Presidenza dell'Ucraina. Nella zona si continua a combattere, ma finora gli impianti di stoccaggio delle scorie nucleari non hanno subito alcun danno, anche se rischiano la distruzione.Sotto il controllo dell'Esercito russo è finito anche l'Aeroporto Internazionale Antonov di Hostomel, a circa quaranta chilometri di distanza da Kiev.Il Cremlino ha inoltre riferito di aver distrutto 74 obiettivi, 11 dei quali sono piste d'atterraggio.A Kiev, le sirene sono tornate a suonare, allertando la popolazione circa la possibilità che avvengano altri bombardamenti. Il Sindaco della Capitale, Vitali Klitchko ha annunciato l'introduzione del coprifuoco, e la popolazione è stata esortata ad andare nei rifugi antiaerei.L'attacco di Mosca ha già mietuto vittime: 22 persone sono morte durante un raid aereo condotto contro una base militare ucraina nella Provincia di Odessa.Il G7 ha preso la decisione di continuare a colpire la Russia con sanzioni durissime: "Ci siamo accordati per portare avanti ulteriori sanzioni alla Russia, che saranno devastanti", ha scritto su Twitter il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.Secondo quanto riferisce il Guardian, il Comando Militare dell'Ucraina ha reso noto che le forze militari russe hanno attaccato un ospedale Vuhledar, nella regione di Donetsk, uccidendo 4 persone e ferendone altre 10, 6 delle quali sono medici.Kiev ha fatto sapere che, nella sola giornata di oggi, la Russia ha perpetrato 203 attacchi su quasi tutto il territorio nazionale. Alcuni funzionari del Ministero degli Esteri ucraino, in un aggiornamento separato divulgato alle ore 14 locali, hanno detto che un K-52 russo e altri tre elicotteri sono stati abbattuti nei pressi di Gostomel, nella regione di Kiev."Stimiamo che più di 100 missili russi sono stati usati" per attaccare l'Ucraina. A dirlo è un funzionario del Pentagono, ripreso dalla Bloomberg.Un alto dirigente dell'Amministrazione statunitense, citato dai media locali, ha dichiarato: "Ci aspettiamo diverse fasi nell'attacco della Russia". Questa, ha proseguito, è la prima, ma l'attacco ha l'obiettivo di "decapitare" il governo ucraino.L'invasione, ha detto il Presidente russo Vladimir Putin incontrando gli imprenditori locali, è stata una "misura necessaria" per la difesa del territorio. "La Russia è parte dell'economia mondiale e noi non abbiamo certamente intenzione di danneggiare quel sistema. Non credo che ai nostri partner convenga spingerci fuori da questo sistema", ha aggiunto.Il rappresentante permanente della Russia presso l'Unione Europea Vladimir Chizhov, ripreso dall'agenzia Interfax, ha detto che il Cremlino replicherà alle sanzioni "illegittime" dell'Ue con "inevitabili atti di rappresaglia". L'Unione, ha evidenziato, ne è già stata informata.