Ucraina, von der Leyen (Ue): "Abbiamo ripreso in mano il nostro destino energetico"

Due anni dopo lo scoppio delle ostilità tra Russia e Ucraina, l'Europa ha ripreso in mano il proprio destino energetico. Così la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al Forum Economico di Davos.“Due anni fa, prima dell’aggressione russa all’Ucraina - ha detto von der Leyen - una unità di energia su cinque consumata nell’Unione Europea nel 2021 era importata dalla Russia. Abbiamo affrontato scelte difficili e incertezze, soprattutto durante l’inverno. Ma abbiamo fatto le scelte giuste”.“Ora - ha continuato la Presidente della Commissione Europea -, a distanza di due anni, l’Europa ha ripreso in mano il proprio destino energetico. L’anno scorso, solo una unità di energia su venti consumata nell’Ue proveniva dalla Russia. La crisi ha frenato lo slancio dell’economia europea, ma i timori di un collasso economico si sono rivelati infondati”.“Ora i prezzi dell’energia sono scesi e sono rimasti bassi anche durante la recente ondata di freddo di inizio gennaio. Gli stoccaggi di gas sono ancora ben forniti. L’Europa ha compiuto progressi reali nel migliorare la resilienza del suo sistema energetico. Abbiamo agito in collaborazione.Abbiamo avuto mercati aperti e ben funzionanti e buoni amici in tutto il mondo che sono intervenuti e hanno aumentato le forniture alternative. Ma soprattutto, abbiamo raddoppiato la transizione verso l’energia pulita investendo nelle tecnologie pulite, efficienti e rinnovabili del futuro”, ha quindi precisato von der Leyen.“Gli ultimi dati dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) mostrano che la crescita della capacità di energia rinnovabile ha raggiunto un altro record nell’Unione Europea nel 2023. L’Ue ha migliorato l’efficienza del suo utilizzo di energia di quasi il 5 per cento. In questo modo abbiamo trasformato la sfida di Putin in una nuova grande opportunità.L’anno scorso, per la prima volta, l’Ue ha prodotto più elettricità dal vento e dal sole che dal gas. E quest’anno, per la prima volta, l’Unione europea si appresta a produrre più energia complessiva dall’eolico e dal solare fotovoltaico che dalla Russia”, ha concluso la Presidente della Commissione Europea.