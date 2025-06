Ucraina, Zakharova: "La guerra? Voluta da pochi"

“Nel momento in cui si afferma che tutto l’Occidente ha una determinata posizione, vi chiedo di chiarire che stiamo parlando esclusivamente di alcuni ruoli nell’ambito della politica delle varie Nazioni…un'ideologia molto aggressiva volta a supportare il regime di Kiev. Alle persone invece non è stato chiesto nulla.

Nessuno ha chiesto, per esempio, agli italiani quale fosse la loro volontà. Risponderebbero molto probabilmente che vogliono la pace”.

Lo dichiara la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel programma televisivo dell’emittente nazionale Byoblu, “Deep State”, condotto da Gianluca Savoini.

Il conduttore chiede alla portavoce: “L’operazione speciale ha portato il Cremlino dalla parte del torto?”, la sua risposta: “No, Putin ha voluto mettere tutti nel giusto…bisogna chiarire che non si tratta soltanto di uno scontro tra Russia e Ucraina. L’Ucraina è usata come strumento dall’Occidente a cui non gliene importa niente dei cittadini ucraini o del conflitto, gli interessa poter avere una sorta di ritorno e per potersi occupare egoisticamente dei propri interessi”.

Nel corso dell’intervista sono stati toccati temi come: gli accordi di Istanbul e lo scambio di prigionieri; la restituzione dei corpi dei soldati ucraini; la proposta russa di cessate il fuoco umanitario; il ruolo dell’Unione Europea e degli Stati Uniti; le conseguenze sociali, culturali ed economiche della guerra sull’Europa.