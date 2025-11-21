Ucraina: Zelensky ha ricevuto il piano di pace Usa

Il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto una bozza del piano di pace statunitense di 28 punti, che contiene proposte già respinte da Kiev: cessione di territori, riduzione dei soldati, niente truppe straniere né armi a lungo raggio.

“Ho incontrato i rappresentanti degli Stati Uniti. Una delegazione di alto livello e una conversazione molto seria. La parte americana ha presentato le sue proposte – i punti di un piano per porre fine alla guerra – la sua visione. Fin dai primi giorni di guerra, abbiamo sostenuto una posizione molto semplice: l’Ucraina ha bisogno di pace. Una pace vera, che non sarà infranta da una terza invasione. Una pace dignitosa, con termini che rispettino la nostra indipendenza, la nostra sovranità e la dignità del popolo ucraino. Ed è proprio questo il senso di queste condizioni che dobbiamo garantire. Ho delineato i nostri principi chiave. E abbiamo concordato che i nostri team lavoreranno su queste proposte per garantire che siano tutte autentiche”, ha dichiarato Zelensky.

“Siamo pronti a lavorare in modo chiaro e onesto: l’Ucraina, gli Stati Uniti e i nostri amici e partner in Europa e nel mondo. Rimango inoltre in costante contatto con altri leader, con il presidente della Repubblica francese. Prevedo di parlare con il presidente Trump nei prossimi giorni. Siamo pienamente consapevoli che la forza e il sostegno dell’America possono davvero avvicinare la pace, e non vogliamo perderli.

Siamo anche consapevoli che la Russia non ha un reale desiderio di pace, altrimenti non avrebbe iniziato questa guerra. Gli Stati Uniti hanno il potere di garantire che la volontà della Russia di porre fine alla guerra diventi finalmente seria. Continuerò a lavorare per questo al cento per cento: tutto il mio tempo è ora dedicato a questo. L’Ucraina ha bisogno di pace e l’Ucraina farà di tutto per garantire che nessuno al mondo possa dire che siamo noi quelli che presumibilmente stanno minando la diplomazia. Questo è importante”, ha concluso.

Nel frattempo, non diminuiscono le pressioni ad andare avanti.

“Raggiungere una pace duratura richiederà che entrambe le parti accettino concessioni difficili ma necessarie”, ha detto il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio. Secondo Washington, “il piano è in continua evoluzione, ma il presidente lo sostiene. È un buon piano sia per la Russia che per l’Ucraina, e crediamo che dovrebbe essere accettabile per entrambe le parti”.

Dall'altra parte, Mosca dice di non aver ricevuto informazioni sull’intenzione di Zelensky di negoziare il piano di Trump: il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha riferito che la Russia non è ancora stata informata.

Anche il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, Rustem Umerov, ha spiegato di non aver fatto valutazioni personali sul piano di Trump: su Telegram, Umerov ha confermato di aver discusso sul tema nel corso della sua visita negli Stati Uniti, ribadendo, però, che il suo ruolo era soltanto di natura tecnica.

Nel frattempo, Axios ha rivelato che il piano di Trump prevedrebbe garanzie di sicurezza per Kiev in base all'articolo 5 della Nato, secondo le quali gli Stati Uniti e gli alleati europei considererebbero un attacco contro l’Ucraina come un attacco all’intera “comunità transatlantica”. Ci sarebbero concessioni importanti per Kiev, ma anche garanzie di sicurezza solide da parte di Washington e Bruxelles.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha parlato con il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere federale tedesco Friedrich Merz. Lo ha annunciato lo stesso leader di Kiev, ringraziando "per il sostegno di principio all’Ucraina e a tutto il nostro popolo. Abbiamo discusso un piano di pace per l’Ucraina e per tutta l’Europa. Apprezziamo gli sforzi degli Stati Uniti, del presidente Trump e della sua squadra per porre fine a questa guerra. Stiamo lavorando a un documento preparato dalla parte americana. Questo dovrebbe essere un piano che garantirà una pace reale e dignitosa. Ci stiamo coordinando strettamente affinché le posizioni di principio siano tenute in considerazione. Abbiamo coordinato i prossimi passi e concordato che le squadre ai livelli appropriati lavoreranno insieme".