Udine: grande successo per la versione estiva di InCinema Outside, il Festival del Cinema accessibile a tutti

Si è concluso con grande successo InCinema Outside, il cinema all’aperto aperto a tutti, la versione estiva di InCinema Festival del Cinema Inclusivo.

Quattro serate di proiezioni accessibili a tutti nella Corte di Palazzo Morpurgo a Udine, organizzate dall'Associazione Libero Accesso insieme a Sub-Ti Access nell'ambito di Udinestate con il supporto del Comune di Udine e della Banca di Udine.

Ideato da Federico Spoletti e diretto da Angela Prudenzi - INCinema è il primo festival cinematografico accessibile itinerante che, nella passata stagione invernale, ha toccato otto città italiane, con una tappa speciale a Udine a dicembre. Tutti i film proiettati nell'ambito di INCinema hanno partecipato a festival internazionali e sono stati proposti in modalità inclusiva, dando la possibilità anche alle persone con disabilità sensoriali che di solito non possono andare al cinema, di vivere la magia della settima arte. I film sono stati fruiti con i sottotitoli dalle persone sorde e ipoacusiche sull'immagine e con l’audiodescrizione via smartphone dalle persone cieche e ipovedenti.

La grande affluenza nella Corte di Palazzo Morpurgo nel cuore di Udine ha confermato il successo della versione invernale di INCinema che ha portato più di 3.000 persone in sala e 10.500 persone sulla piattaforma MYmovies One.

"Siamo molto felici di come sono andate queste quattro serate di cinema accessibile all'aperto, aperto davvero a tutti. È stato bello vedere persone con disabilità venire al cinema insieme alle loro famiglie. Dopo tanti anni, ancora mi emoziono quando qualcuno mi viene a ringraziare e mi dice che per la prima volta ha vissuto l'esperienza della proiezione collettiva” ha dichiarato Federico Spoletti, che ha aggiunto “Sono mgrato al Comune di Udine e alla Banca di Udine che hanno capito quanto sia importante un progetto inclusivo come il nostro. Speriamo che INCinema aiuti davvero a diffondere una cultura dell'inclusione e la fruibilità del cinema per tutti. Oggi non consentire alle persone sorde e ipoudenti o cieche e ipovedenti di andare al cinema rappresenta una forma di discriminazione o certamente di esclusione sociale”.

“I motivi di soddisfazione come amministrazione comunale, per questo appuntamento e per quello di dicembre, sono innumerevoli, – ha sottolineato Federico Pirone, assessore alla cultura del Comune di Udine. Le libertà e i diritti o sono di tutti o non sono di nessuno, è scritto nella nostra Costituzione quando si parla della promozione dell'uguaglianza e della rimozione degli ostacoli che impediscono a tutti noi di essere in qualche modo uguali. Credo che questa rassegna sia un piccolo ma grandissimo segno di civiltà e di attuazione di principi che sono indispensabili e necessari. Serate come queste veramente ci riconciliano con il senso di una società e di una comunità moderna che mette le persone e i loro diritti al centro”.

Fondamentale per lo svolgimento della rassegna è stato il supporto della Banca di Udine la cui responsabile marketing Federica Binutti, intervenuta sul palco ha dichiarato "Per me è un piacere enorme essere qui e portare i saluti della Banca di Udine, di tutto il suo consiglio di amministrazione che all'unanimità ha deciso di supportare questo progetto. L'inclusione sociale rappresenta la condizione in cui tutti gli individui vivono in uno stato di equità e di pari opportunità indipendentemente dalla presenza di disabilità o povertà. Tutto questo, questa sera esiste noi ne siamo felicissimi.”

A dimostrazione del successo dell’iniziativa, hanno partecipato tra gli altri, Francesca Carpendo esperta di invecchiamento attivo e membro del Board di Afe Platform Europe, il più importante network europeo di enti non-profit che si occupano degli anziani; Paola Pascolo che ha portato i saluti della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia; Annalisa Noacco per l'associazione #iocivado, che ha segnalato diversi progetti dell'associazione relativi ai percorsi inclusivi; Irena Gulin, presidente della sezione provinciale di Gorizia dell'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UIC) di Gorizia e Barbara Degano, vicepresidente della Fondazione Progetto Autismo.

INCinema e INCinema Outside vantano il patrocinio di Fish, Fiadda, Associazione Disabili Visivi (Adv), Aniridia Italiana, Consulta Regionale delle Associazioni delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie Fvg; la partnership tecnica di Artemedi e Earcatch.