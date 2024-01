Uffizi, Donzelli (FdI): "Auguri di buon lavoro al nuovo Direttore Verde"

“Auguri di buon lavoro al nuovo direttore degli Uffizi, Simone Verde.Siamo certi che sarà all’altezza di questo prestigioso incarico e che saprà valorizzare sempre di più uno dei più importanti musei del mondo, fiore all’occhiello del nostro patrimonio artistico e culturale e in grado di esportare il valore dell’Italia nei cinque continenti.Un ringraziamento ad Eike Schmidt per l’egregio lavoro svolto negli otto anni di direzione”.Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.