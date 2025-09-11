Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:49
Natisone: le famiglie delle vittime chiedono risarcimento al Viminale per 3,7 mln

L'avvocato delle famiglie sta depositando gli atti di costituzione di parte civile nel processo, che vede imputati tre vigili del fuoco e un infermiere della Sores.

Giovedì 11 Settembre 2025
Trieste - 11 set 2025 (Prima Pagina News)

L'avvocato delle famiglie sta depositando gli atti di costituzione di parte civile nel processo, che vede imputati tre vigili del fuoco e un infermiere della Sores.

Le famiglie Doros, Cormos e Molnar, i genitori e i fratelli di Bianca, Patrizia e Cristian, i tre ragazzi morti nella piena del Natisone avvenuta il 31 maggio 2024, chiedono un risarcimento al Viminale pari a 3,7 milioni di euro.

E' quanto riferisce la Testata Giornalistica Rai del Friuli Venezia Giulia.

L'avvocato delle famiglie, Maurizio Stefanizzi, sta depositando gli atti di costituzione di parte civile nel processo penale a carico di tre vigili del fuoco e di un infermiere della Sores, accusati della morte dei tre ragazzi.

Il processo è incentrato sui ritardi nei soccorsi.


