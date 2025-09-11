Natisone: le famiglie delle vittime chiedono risarcimento al Viminale per 3,7 mln

Le famiglie Doros, Cormos e Molnar, i genitori e i fratelli di Bianca, Patrizia e Cristian, i tre ragazzi morti nella piena del Natisone avvenuta il 31 maggio 2024, chiedono un risarcimento al Viminale pari a 3,7 milioni di euro.

E' quanto riferisce la Testata Giornalistica Rai del Friuli Venezia Giulia.

L'avvocato delle famiglie, Maurizio Stefanizzi, sta depositando gli atti di costituzione di parte civile nel processo penale a carico di tre vigili del fuoco e di un infermiere della Sores, accusati della morte dei tre ragazzi.

Il processo è incentrato sui ritardi nei soccorsi.